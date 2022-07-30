Силы России в Украине выдыхаются, из-за чего отчаяние в Кремле растет. Россиянам не удастся одержать победу в войне, которую они развязали. Об этом сообщил глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур в Twitter.

"Силы российских войск выдыхаются... в Кремле растет отчаяние. Россия потеряла десятки тысяч солдат и использует оружие советских времен. Их устаревшие ракеты убивают и травмируют невинных украинцев. Россия не выиграет эту несправедливую войну. Великобритания продолжает поддерживать Украину", - написал он.

Напомним, ранее глава МИ-6 отреагировал на массовые убийства в Буче, заявив, о том, что британской разведке было известно, что "планы Путина по вторжению включали казни".

Также, по данным британской разведки, контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. По словам Ричарда Мура, в ближайшие недели в действиях российских военных в Украине, вероятно, начнется оперативная пауза, и это даст Киеву возможность нанести ответный удар.

Также бывший чиновник министерства обороны США Крис Догерти высказал мнение, что пригородные оккупированные территории, вероятно, могут быть освобождены к концу сентября. "Украина имеет силы, чтобы провести успешное контрнаступление, которое уже началось", - сказал он.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.