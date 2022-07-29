С марта российская ЧВК "Вагнера" действует на востоке Украины в координации с российскими военными. На нее, вероятно, возложена ответственность за определенные участки линии фронта, как и на обычные армейские подразделения.

Об этом говорится в свежем отчете разведки Британии.

Это значительное отличие от предыдущего использования группы. С 2015 года она не выполняла миссии, связанные с открытой крупномасштабной регулярной российской военной деятельностью.

Этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей по отрицанию связей между ЧВК и российским государством, считает британская разведка.

Роль Вагнера, вероятно, изменилась, потому что российское МО испытывает острую нехватку боевой пехоты, однако маловероятно, что сил ЧВК "Вагнера" будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию войны, сообщают в Минобороны Британии.

Напомним, ЧВК "Вагнера" приписывают захват Углегорской ТЭС и ранее - Попасной.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.