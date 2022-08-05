Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что "заморозка" войны в Украине будет иметь серьезные последствия и превратит в заложников миллионы людей - как в Северной Корее.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Как выглядит российская оккупация юга Украины? Фильтрационные концлагеря. Массовые аресты и пытки. Ограниченная выдача продуктов. Тотальный контроль. Никаких прав и свобод. "Заморозить" войну - это получить новую КНДР с миллионами заложников", - написал он в Twitter, имея в виду, вероятно, миллионы людей, которые живут на захваченных Россией территориях.

Напомним, ранее в МВД заявляли, что не верят в "чеченский" и "корейский" сценарий войны в Украине, о которых пишут западные СМИ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.