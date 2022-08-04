Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Альянс стремится предотвратить превращение конфликта в Украине в "большую войну"

Ранее американская пресса писала, что при худшем сценарии развития ситуации вокруг Тайваня внимание Америки будет отвлечено от Украины.

Также мы рассказывали, как западные и китайские СМИ оценивают визит Пелоси на Тайвань. Пока некоторые троллят Пекин за "последнее китайское предупреждение" по визиту Нэнси Пелоси на Тайвань, в экспертной среде превалирует мысль об опасных последствиях для Штатов скандального вояжа спикера Палаты представителей США.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.