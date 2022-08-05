В Донецке сообщили о прилёте в район завода "Точмаш", который находится в Киевском районе города.

Как заявляют в "ДНР", зафиксировано попадание снаряда в автобус №19. Погибли три человека и еще пять получили ранения.

Фото последствий обстрела публикуют местные Telegram-каналы.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к обстрелам Донецка.

Ранее мы писали, что в Киевском районе Донецка днем в пятницу, 5 августа, после обстрела загорелся железнодорожный вокзал.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.