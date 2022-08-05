В Киевском районе Донецка днем в пятницу, 5 августа, после обстрела горит железнодорожный вокзал.

Соответствующие фото и видео публикуют местные паблики.

Также с утра сообщалось о сильном пожаре в районе частного сектора в Куйбышевским районом города.

Ранее стало известно, что при вчерашнем обстреле Донецка погибла преподаватель хореографии Галина Володина из театра оперы и балета и ее внучка Катя Кутубаева, которая занималась балетом. Володина - известный педагог. В интернете есть упоминания о ней, как о завуче Донецкой хореографической школы.

Напомним, вчера центр Донецка подвергся интенсивным обстрелом, пострадали гостиница "Донбасс Палас", здание театра оперы и балета, котельная, кафе и девять жилых многоквартирных домов. Сообщалось, что в результате обстрелов Донецка погибли восемь человек.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.