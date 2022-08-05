Ночью по Харькову был нанесен массированный удар из РСЗО, пострадали три района - Шевченковский, Индустриальный и Салтовский.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.

Под ударом были жилые дома, магазины, рынок, образовательное учреждение, детские площадки.

В результате обстрела с ранениями госпитализированы 2 мужчины 26 и 38 лет и женщина 46 лет, все они находились на улице. Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Другие раненые – в состоянии средней тяжести.

Также ночью под обстрелом был Чугуев, добавил Синегубов.

Напомним, Харьков каждый день подвергается обстрелам. В ночь на 4 августа в Харькове под обстрел попало предприятие.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.