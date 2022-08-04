В результате сегодняшнего обстрела Донецка погибли восемь человек, в том числе 12-летняя девочка.

Об этом сообщают местные паблики.

По их данным, центр Донецка подвергся интенсивным обстрелом, пострадали гостиница "Донбасс Палас", здание театра оперы и балета, котельная, кафе и девять жилых многоквартирных домов. В числе погибших оказались три женщины, двое мужчин и девочка 2010 года рождения.

Также обстреляли 124-ю исправительную колонию, в результате чего один заключенный убит, еще один ранен. Ранения получил также один из работников колонии.

Ранее "Страна" писала, что губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что сегодня со стороны Украины на территорию поселка Климово был произведен пуск из ракетного комплекса "Точка-У".

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.