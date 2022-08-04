Донецкие паблики пишут об ударе по колонии №124 на окраине оккупированного Донецка. В "Минюсте ДНР" заявили, что украинских пленных там не было.

По данным "ДНР", в результате обстрела территории колонии от полученных травм скончался один осужденный мужчина 1980 года рождения, а второй, 1986 года рождения, получил осколочное ранение головы.

Также осколочное ранение плеча и контузию получил сотрудник учреждения.

Отметим, что эта же колония уже подвергалась обстрелам в 2014 году.

Напомним, что в трагедии в Еленовке, где в результате обстрела колонии погибли более 50 украинских военнопленных, обе стороны обвиняют друг друга.

Накануне стало известно, что ООН запускает миссию по установлению обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке.

Также Россия согласилась отдать Украине тела погибших пленных в Еленовке, но после окончания расследования.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.