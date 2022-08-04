В некоторых районах Харькова уже нет смысла вставлять новые окна, так как их сразу же выбивает новыми обстрелами.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

"У нас были примеры, когда мы вставляли новые окна – металлопластиковые, энергосберегающие пакеты, и все это разбивалось буквально на следующий день. Поэтому мы определились – там, где сегодня можно, мы вставляем эти окна", - сказал он.

Самые обстреливаемые районы, по словам мэра Харькова, это Северная Салтовка и Пятихатки.

Ранее стало известно, что сразу 150 000 жителей Харькова остались без жилья в результате обстрелов. Полтысячи домов уже не восстановить.

Накануне губернатор Олег Синегубов, комментируя слухи о наступлении войск РФ на Харьков, предупредил, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.