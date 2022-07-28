Корреспондент "Страны" пообщался с жительницей Бородянки Яной Хижняк, у которой погибли родители в первый месяц войны. Она не может подать заявление на восстановление жилья из-за отсутствия соответствующих документов - они сгорели в разрушенном доме.

Родители Яны погибли 2 марта под завалами дома после бомбежки. Найти останки тел отца и матери и похоронить их Яне удалось спустя больше месяца с дня их гибели, после освобождения Бородянки.

"Очевидцы утверждают, что на дом где прятались мои родители и другие люди, оккупанты сбросили две авиабомбы. После первого удара мне смог дозвониться папа. Он сообщил, что они находятся под завалами дома. Отец уточнил адрес, и сказал, чтобы я знала где искать их тела. Это был наш последний разговор с папой", - рассказывает Яна.

Вследствие разрушения дома, были утеряны абсолютно все документы родителей Яны. У девушки осталось только свидетельство о ее рождении, которое подтверждает тот факт, что погибшие это ее родители.

Тот факт, что у Яны нет оригиналов документов вызвал для женщины множество проблем с оформлением документов на восстановление жилья.

"Первое, что я сделала, это подала заявление на восстановление жилья через приложении "Дия", но после этого мне сообщили, что нужно еще подать письменное заявление в Центр предоставления административных услуг по месту прописки. То есть в Бородянский ЦПАУ.

В Бородянском Центре предоставления админ услуг с самого начала нам сказали, что достаточно только письменного заявления, но потом потребовали пакет документов: оригинал паспорта собственника квартиры, а это паспорт мамы и папы, оригиналы их идентификационных кодов и оригинал права собственности на квартиру", - рассказывает Яна.

По словам женщины, на ее аргументы, что все вышеперечисленные документы сгорели в разрушенной квартире, в ЦПАУ заявили, что в таком случае ее заявление не будет принято.

И до сих пор заявление на восстановление жилья не приняли, и что теперь делать Яна не понимает. По всей видимости, таких историй по всей стране тысячи.

В мае "Страна" публиковала материал о том, как живет Бородянка после освобождения.

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