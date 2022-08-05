В Киеве 5 августа прощаются с погибшими при обстреле Николаева владельцем "Нибулона" Алексеем Вадатурским и его супругой.

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Церемония прощания проходит во Владимирском кафедральном соборе. Продлится прощание с 13:00 до 16:00.

Похоронят Алексея Вадатурского и Раису Вадатурскую в Николаеве.

У входа во Владимирский собор поставили фотографии агробизнесмена с известными личностями. Есть фото с президентами Украины, Кучмой, Ющенко и Порошенко. С Зеленским фотографии нет.

Также "Страна" публикует видео похоронной церемонии:

Как писала "Страна", из воспоминаний журналиста Le Monde Оливье Трука следует, что известный бизнесмен, владелец крупнейшей украинской зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский погиб в результате ракетного удара по его дому, понимал, что Россия на него охотится.

Напомним, Николаев подвергся массированной ракетной атаке 31 июля. Одна из ракет прилетела прямо в дом Алексея Вадатурского. Как рассказал "Стране" его знакомый, после такого удара "у него не было шансов" выжить.

Вместе с тем, в Украине обсуждаются различные версии - от случайности до умышленного убийства Вадатурского.

Подробно о том, какие есть версии гибели Вадатурского и как она изменит ситуацию на агрорынке, мы рассказывали в отдельном материале.