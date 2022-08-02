Известный бизнесмен, владелец крупнейшей украинской зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский который погиб в результате ракетного удара по его дому, понимал, что Россия на него охотится.

Это следует из воспоминаний журналиста Le Monde Оливье Трука, который встретился с Вадатурским в Измаиле в середине июля.

В частности, журналист вспоминает, что Вадатурский за день до встречи едва нее пострадал от ракетного удара.

"За день до нашей встречи он едва ушел от ракетного удара по Николаевскому университету. Заметно ошеломленный, он, однако, готовился возвращаться по дороге в Николаев. Он просил нас не вспоминать о его визите. Он знал, что он является приоритетной целью. Алексей Вадатурский знал, что на него нападают тем более, что он осуждал организованную кражу украинского зерна российскими войсками, жертвой которой он стал на своих складах в Херсоне", - рассказал Оливье Трук.

Напомним, 31 июля Николаев подвергся массированной ракетной атаке. Одна из ракет прилетела прямо в дом Алексея Вадатурского. Как рассказал "Стране" его знакомый, после такого удара "у него не было шансов" выжить.

Вместе с тем, в Украине обсуждаются различные версии - от случайности до умышленного убийства Вадатурского.

Подробно о том, какие есть версии гибели Вадатурского и как она изменит ситуацию на агрорынке мы разбирались в отдельном материале.