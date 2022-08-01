Мы уже писали, что в Николаеве во время ракетного обстрела 31 июля погиб известный бизнесмен, герой Украины, основатель и владелец крупнейшей украинской зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

Сразу же начали обсуждаться различные версии - от случайности до умышленного убийства.

Сегодня в этом деле появился еще и зерновой след. Как заявила в эфире "24 канала" глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, "спланированная ликвидация" Вадатурского была связана с его поездкой в Турцию по теме экспорта зерна, которая должна была состояться на следующей неделе".

Но, пожалуй, главный вопрос, который сейчас обсуждают в бизнес-среде, - что будет с "детищем" Вадатурского - компанией "Нибулон", и как изменится в целом ситуация на аграрном рынке.

"Алексей Вадатурский первым начал строить портовые зерновые терминалы (до этого ставку делали на зерновые элеваторы), занялся дноуглублением Днепра и, по сути, запустил зерновую речную транспортную артерию. Не зря его называли адмиралом Днепра. На данном этапе войны вся эта инфраструктура практически остановлена, но в целом на отечественном агрорынке это - "золотой" актив. Как и "Нибулон", одна из немногих украинских компания, которая смогла попасть в топ-5 крупнейших зернотрейдеров страны, в список, где обосновались преимущественно транснациональные холдинги", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Впрочем, на агрорынке говорят, что в самом "Нибулоне" "давно есть иностранный капитал", другое дело, что основная доля все равно оставалась за семьей Вадатурского.

Но теперь все может измениться. "Андрей (сын Алексея Вадатурского, экс-нардеп Рады прошлого созыва от Блока Петра Порошенко - Ред.), хоть и является совладельцем "Нибулона", больше тяготеет к политике, чем к агробизнесу. Поэтому мало кто верит, что сейчас он сможет все удержать. Интрига в том, сразу ли все продаст или когда все разваливаться начнет", - рассказал нам представитель николаевской бизнес-среды.

Также он добавил, что "сейчас в компании сложная ситуация".

"Нибулон" - огромный агрохолдинг, и даже сейчас, когда в стране идет война, остается весьма привлекательным активом. Разбирались в бизнес-последствиях гибели Вадатурского.

Работа корректировщика и зерновой след

Напомним подробности гибели Алексей Вадатурского и его жены. 31 июля Николаев подвергся массированной ракетной атаке. Одна из ракет прилетела прямо в дом основателя агропромышленной компании "Нибулон" и одного из богатейших людей страны Алексея Вадатурского.

"У него не было шансов. Он был очень упёртый и сидел в Николаеве до последнего. Хотя по возрасту у него были возможности уехать за границу", - рассказал "Стране" знакомый Вадатурского.

Дом Вадатурского находится в районе Леваневцев, на территории бывшей воинской части. В 2000-х годах горсовет раздал там землю под застройку.

"Прилет" был в ту часть особняка, где расположена спальня хозяев, что сразу же вызвало подозрения в "корректировках".

В рейтинге 100 крупнейших украинских бизнесменов за 2020 год от Forbes Вадатурский занял 15 место с капиталом в 450 миллионов долларов. Он считался одной из ключевых фигур в Николаевской области, а с началом войны финансово поддерживал не только свою малую родину, но и ВСУ, - говорит Пендзин.

Гибель Вадатурского в Офисе президента назвали умышленным убийством. Такое мнение высказал помощник главы ОП Михаил Подоляк.

"Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло - спальню - не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара", - пишет Подоляк.

В российских телеграм-каналах обсуждают три версии.

Согласно первой, это был целенаправленный удар по Вадатурскому, как-то связанный с "зерновой сделкой" либо с ролью Вадатурского в обороне Николаева (бизнесмен был одним из ключевых фигур в регионе и обладал огромным влиянием).

Вторая - на его дом рухнули обломки ракеты, сбитой украинской системой ПВО.

Третья версия - целились по находящейся в том же районе военной части, но промазали.

Также через российские СМИ активно вбрасывается версия о разногласиях, которые якобы были между Вадатурским и Зеленским, с намеком, что Банковая может быть как-то причастна к корретировке удара по дому агробизнесмена (хотя непонятно как, если удар наносила российская армия).

А перешедший на сторону России херсонский нардеп Алексей Ковалев даже заявил, что Вадатурский якобы мог перейти на сторону России.

"В принципе у Вадатурского в последнее время нарастали разногласия с Киевом. В результате недавно принятых законов он потерял монополию на перевозки зерна, и, если бы войска РФ зашли в Николаевскую область одновременно с Херсонской, Вадатурский, скорее всего, перешел бы на нашу сторону", - заявил Ковалев.

В то же время источники "Страны" в окружении погибшего бизнесмена, а также эксперты рынка отрицают как наличие серьезных разногласий между Вадатурским и Зеленским, так и план его перейти на сторону России.

"Ни о каком открытом конфликте речь не шла. И уж тем более патриота Вадатурского сложно представить "перебежчиком", особенно с учетом того, что он с начала войны активно перечислял средства на ВСУ", - говорит Пендзин.

Украинская же сторона говорит об умышленном убийстве Вадатурского россиянами.

Как заявила в эфире "24 канала" глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, "спланированная ликвидация" Вадатурского была связана с его поездкой в Турцию по теме экспорта зерна, которая должна была состояться на следующей неделе".

"Я считаю, что это спланированная ликвидация, связанная с тем продовольственным кризисом, который Россия пытается произвести в мире. На следующей неделе Вадатурский собирался в Турцию, мы разговаривали с ним", - отметила Замазеева.

В Офисе генпрокурора по факту гибели Вадатурского и его жены Раисы начали расследование.

Хлеб и вода

Алексей Вадатурский был знаковой фигурой на украинском агрорынке.

Его главное детище - компания "Нибулон" - крупнейший отечественный производитель и экспортер сельхозпродукции. В компанию входит более 20 филиалов, земельный банк под 100 тысяч гектар, 19 элеваторных комплексов и терминалов (они рассчитаны на единовременное хранение больше 2 млн тонн зерна), а также судостроительный завод и судоходная компания.

"Алексей Вадатурский - настоящая легенда украинского аграрного сектора. Он создал крупнейшего в Украине оператора элеваторных мощностей и второго по объемам экспортера зерна с оборотом 1,5 млрд долларов. Только в 2019-2020 маркетинговом году компания отгрузила на внешние рынки 4,9 млн тонн зерна и масличных, при этом 3.8 млн было транспортировано к морю речным транспортом. Этот показатель обеспечил собственный флот из 82 барж, буксиров, плавкранов. По сути, Вадатурский начал возрождать грузовое судоходство по Днепру, увеличив грузоперевозки по воде с 0,75 млн тонн почти до 4 млн тонн в год", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Вадатурский уникален тем, что первым начал продвигать идею развития речных транспортных артерий по Днепру и Южному Бугу, и, главное, смог все это реализовать. Именно он начал заниматься дноуглублением Днепра, строить портовые зерновые терминалы и создавать речной флот", - добавил Пендзин.

Агрохолдинг "Нибулон" был создан в 1991 году. Его название - это аббревиатура, объединившая названия трех городов, в которых базировались учредители компании: Николаев (сам Вадатурский), Будапешт (компания Kombiseed KFT) и Великобритания (Meridian Commodities Ltd). Но позже Вадатурский выкупил доли своих иностранных партнеров. И в последние годы в учредителях "Нибулона" числились только он (с долей в 80%) и его сын Андрей (20%). Впрочем, на агрорынке говорят, что в "Нибулоне" "давно есть иностранные деньги", якобы в компанию инвестировали американцы. Но вернемся к этой теме позже.

До войны "Нибулон" смог занять лидирующие позиции не только в производстве зерна, но и в его экспорте - сегменте, который в Украине традиционно контролировали транснациональные зернотрейдеры.

В 2018-2019 году "Нибулон" занял вторую строку в перечне крупнейших экспортеров зерна морем (9.8% всех объемов) после Kernel (11,7%). В прошлом году "Нибулон" отгрузил на внешние рынки больше 5,6 млн тонн сельхозпродукции. Компания экспортировала продукцию в 38 стран мира, а сам Вадатурский был тем человеком, который в свое время открыл для Украины египетский рынок с его огромными госзаказами.

А еще - он фактически построил с нуля речной зерновой путь. Впрочем, на самом деле путь этот не только зерновой. В свое время он стал широко известным благодаря баржам с арбузами, которые доставляли дешевую бахчу в Киев.

Изначально Вадатурский задумался о речной теме с приходом к власти Януковича.

"Тогда "семья" захотела отжать "Нибулон", дало давление через доставку по жд - Вадатурскому не давали вагоны. "Наезд" тогда удалось отбыть - вмешались иностранные партнеры компании. Но транспортную осаду у бизнесмена запомнили", - говорит нам представитель николаевского бизнес-сообщества.

"Нибулон" занялся дноуглублением Днепра, стал активно покупать баржи, а в 2012 году приобрел николаевский судоремонтный завод "Лиман", где построил верфь. Также компания начала строить портовые терминалы. В итоге по водному пути проходит порядка 4 млн тонн зерна. Совокупные инвестиции в речную программу "Нибулона" оцениваются в порядка 650 млн долларов.

К слову, в планах Вадатурского был запуск "речного зернового пути" по Нилу с инвестициями в миллиард долларов.

Понятно, что у бизнесмена такого уровня в Украине было много недоброжелателей. В частности, его обвиняли в том, что он, дескать, командировал в политику своего сына Андрея (он был депутатом от Блока Петра Порошенко), чтобы тот лоббировал выгодные для семейного бизнеса законы.

В 2020 году, уже после прихода к власти Зеленского, Вадатурский открыто возмутился новым законом о внутреннем транспорте, заявив, что это «не попытка или способ получить преференции или льготы и жить за счет государства, это попытка остановить сдачу интересов государства и создать разные условия в бизнесе для всех".

Тогда он направил Зеленскому открытое письмо с призывом не подписывать закон, который может привести к "экологическим и эпидемиологическим проблемам, (так как позволяет сбрасывать нечистоты в русло Днепра), бесконтрольной добыче песка и стать ударом по национальной безопасности Украины". Но, как говорили в бизнес-среде, главным камнем преткновения стал тот факт, что водные артерии хотели сделать открытыми для всех, в том числе для иностранцев.

Президент все же подписал этот закон в декабре 2020 года, и формально он вступил в силу с 1 января 2022 года (именно данный прецедент в российских СМИ сейчас преподносят как доказательство "противостояния" Вадатурского и ОП). Хотя фактически закон так и не заработал, в том числе и-за того, что Кабмин не успел принять все необходимые подзаконные акты. Плюс - в бизнес-среде начали нарабатывать правки к закону, так что его, скорее всего, удалось бы изменить "мирным путем", если бы не война.

Что будет с "Нибулоном"

Не удивительно, что после гибели Вадатурского тут же встал вопрос - что будет с "Нибулоном". По данным "Опендатабот", собственниками ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" являются Алексей Вадатурский (80%) и Андрей Вадатурский (20%). Активы компании на 2020 год оценивались в 33,8 млрд гривен, а обязательства - в 21,6 млрд. Доход, по итогам 2020 года, составил 25,8 млрд.

В таких же долях отец и сын Вадатурские числятся собственниками предприятия "Судостроительный завод "Нибулон", зарегистрированного в 2021 году с уставным капиталом в 5 млн гривен.

На отца и сына зарегистрированы основные активы холдинга. При этом на агрорынке говорят, что "там давно есть иностранный капитал". Наш источник на аграрном рынке рассказывает об "американских инвесторах", которые контролируют "Нибулон" "процентов на 40%", но главное слово при этом все равно оставалось за Вадатурским.

Действительно, есть компания "Нибулон трейдинг Б.В" зарегистрирована в городе Одайк (Нидерланды). Она фигурирует как собственник в некоторых компаниях "Нибулона" с небольшими долями. К примеру, владеет 10% ООО "Колосовский элеватор".

По данным dramble.ni, Nibulon Trading BV осуществляет оптовую торговлю сельскохозяйственной продукцией. С 2017 года должность директора занимает Джон Уильям де Бур.

Также в свое время было создано дочернее предприятие «Нибулона» в Швейцарии (Nibulon S.A).

"У Вадатурского есть наследник - сын Андрей. Но в действительности смерть Алексея Вадатурского многое меняет. С самой компанией, конечно, ничего не случится - там есть грамотный менеджмент, она будет работать. Но вот останется ли она в списке ведущих зернотрейдеров, то есть сможет ли и дальше на равных конкурировать с транснационалами - вопрос пока открытый", - считает Пендзин.

Многие представители агробизнеса говорят, что Андрей Вадатурский, хоть и является собственником "Нибулона", но сельское хозяйство - это не его фишка".

"Давно вопрос преемственности на "Нибулоне" обсуждали, еще задолго до войны. И мало кто верил еще тогда, что сын сможет все удержать. Теперь вся интрига в том, сразу ли он все продаст или попытается работать и через какое-то время все само развалится", - говорит нам источник из николаевской бизнес-тусовки. Он также добавил, что с начала войны у компании дела идут не лучшим образом, людям стали задерживать зарплаты.

"Война по бизнесу Вадатурского действительно сильно ударила. Херсон и Николаев были фактически его вотчиной. Сейчас речной бизнес тут на стопе, и непонятно, как наследник это сможет разрулить. Правда, остается еще достаточно мощный автотранспортный блок. Но понятно, что на данный момент стоимость актива явно далеко от довоенной", - добавил аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов.

Впрочем, как говорит экономист Алексей Кущ, о продаже компании, тем более иностранным инвесторам, в войну рассуждать сложно. "Рынок слияний и поглощений, даже с большим дисконтом на ближайшее время точно остановлен", - считает он.

Впрочем, тут все зависит от размера дисконта.

Что же касается перспектив "Нибулона", то тут все будет зависеть от того, сможет ли он из огромной сырьевой компании трансформироваться в экспортера добавочной стоимости. Скажем, обрасти мощностями по переработке зерна и масличных. В свое время Вадатурский говорил, что зерно нельзя перерабатывать на топливо. Ментально, как человек очень близкий к земле, не был готов к такому этапу развития аграрного бизнеса. Как поступит наследник - вопрос пока открытый.

"Но прежние преимущества "Нибулона", в частности его речная логистика, на ближайшие годы уже не будут давать компании такой форы, как ранее", - подытожил Кущ.