Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко получил подозрение в участии в преступной организации и легализации средств в рамках дела бизнесмена Тимура Миндича о хищениях в энергетике.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Бюро опубликовало суть дела, по которому вручено подозрение Галущенко.

Следствие утверждает, что в феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован фонд для привлечения около 100 млн долларов "инвестиций". Его возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии правоохранителей, профессионально предоставлял услуги по отмыванию доходов.

Среди "инвесторов" фонда, как заявляют в НАБУ, была семья Галущенко. Для сокрытия участия на Маршалловых Островах создали две компании, включенные в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами оформили бывшую супругу и четверых детей экс-чиновника.

По версии следствия, через доверенное лицо, известное как Рокет, преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Часть средств легализовали через криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

На счета фонда, которыми распоряжалась семья, перечислили более 7,4 млн долларов. Еще свыше 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть средств направили на оплату обучения детей в престижных учебных заведениях Швейцарии, остальное разместили на депозитах.

Теперь Галущенко объявили подозрение по статьям о создании преступной организации и легализации доходов.

Напомним, в ночь на 15 февраля НАБУ и САП задержали экс-министра энергетики Германа Галущенко при попытке пересечения границы.

Галущенко является, наряду с бизнесменом Тимуром Миндичем, одним из ключевых фигурантов дела "Мидас" о коррупции в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского.

После коррупционного скандала в ноябре прошлого года Галущенко отправили в отставку, однако подозрение ему вручено не было.