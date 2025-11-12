Министр энергетики Светлана Гринчук неоднократно ночевала у своего предшественника, ныне занимающего пост министра юстиции Германа Галущенко, и имела ключи от его дома.

Об этом сообщил прокурор САП на суде по делу бизнесмена Тимура Миндича, передает нардеп Ярослав Железняк в Facebook.

Речь идет о периоде, когда Гринчук возглавляла Министерство экологии, а Герман Галущенко занимал пост министра энергетики.

"Согласно протоколу визуального наблюдения Гринчук с 23 на 24 июля ночевала у Галущенко. 28 июля еще раз, при этом калитку своим ключом отпирала. Еще также с 11 на 13 августа ночевала", - заявил прокурор.

Отметим, что Гринчук стала министром энергетики после того, как это кресло оставил Галущенко.

Напомним, сегодня в Киеве стартовали сразу два судебных заседания по делу о коррупции на контрактах "Энергоатома". На одном из них, прерванном накануне, продолжают избирать меру пресечения Игорю Миронюку - бывшему советнику Галущенко в период, когда тот занимал должность министра энергетики.



Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины отстранил от исполнения обязанностей министра юстиции. Сам Галущенко заявил, что "полностью согласен" с решением, подчеркнув, что не держится за должность и считает своё временное отстранение "цивилизованным и правильным шагом".