В Киеве начались сразу два заседания по делу о коррупции на контрактах "Энергоатома". На одном, прерванном вчера, продолжают избирать меру пресечения подозреваемому Игорю Миронюку (на записях прослушки Рокет), который был советником министра энергетики Германа Галущенко. На втором избирают меру пресечения Дмитрию Басову (Тенор), который был исполнительным директором по безопасности "Энергоатома".

На судах всплывают интересные детали дела, которые озвучивают прокуроры САП.

Так, прокурор по делу Миронюка рассказал суду, что подозреваемый во время задержания рвал и выбрасывал в окно документы, а также вышвырнул мобильный телефон.

А прокурор по делу Басова сообщил, что Сигизмунд на "пленках Миндича" - это экс-министр энергетики Галущенко. Также он фигурирует на записях под прозвищами Профессор и Министр энергетики. Пока Галущенко фигурант дела, но не подозреваемый. Хотя по версии следствия именно он привлек Миронюка и Басова к коррупционной схеме.

Кроме того, прокурор заявил, что Миронюк и Басов обсуждали привлечение к коррупционной схеме заместителя главы САП Александра Клименко с целью прикрытия масштабного воровства денег.

Еще из диалога фигурантов дела, который зачитал прокурор САП, стало понятно, что к коррупционной схеме Миндича может быть причастно Государственное бюро расследований.

"То есть мы договоримся так, что мы себя сами, а гэбээровцы пусть себе какие-то 5% забирают. Потому что они ходят ищут эти деньги, ищут заработки", - процитировал слова подозреваемого юрист.

