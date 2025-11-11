Нынешний скандал с ближайшим соратником Зеленского Тимуром Миндичем, в основе которого лежат записи прослушки, которую вела НАБУ, разворачивается почти ровно в 25 годовщину начала другого кассетного скандала - с "пленками Гонгадзе", обнародованными в ноябре 2000 года.



Эти записи, с компроматом на тогдашнего президента Леонида Кучму, ознаменовали начало принципиально новой эпохи в истории Украины – эпохи великих потрясений.



До того момента Украина была очень спокойной, мирной и, в геополитическом плане, скучной провинциальной страной, находящейся далеко от основных мировых событий.



Конечно, в Украине и до кассетного скандала было немало проблем и несправедливости.



Коррумпированные правители и созданный ими олигархат потихоньку грабили страну, но явно не больше, чем их преемники.



Народ жил бедно, но экономические перспективы просматривались очень неплохие – при продолжении политики многовекторности страна могла быстро развиваться, извлекая выгоду от торговли как с Россией, так и с Европой.



Но в ноябре 2000 года спокойное время закончилось и Украину накрыли внутриполитические и геополитические бури. Два майдана, аннексия Крыма и война на Донбассе, полномасштабная война в феврале 2022 года – ко всем этим событиям привели процессы, запущенные 25 лет назад "кассетным скандалом".



Подробно о причинах и последствиях этого мы уже писали в материале Два Майдана, битва за Европу и "личняк" Байдена с Путиным. Начало пути к войне в Украине, а потому повторяться не будем.



Скажем лишь, что есть немало так называемых "теорий циклов", которые описывают развитие экономических, социальных и политических процессов – от их зарождения до увядания. В разных теориях фигурируют разные продолжительности циклов. Но одна из наиболее популярных цифр – 25 лет.



Не исключено, что сейчас мы наблюдаем конец той эпохи в Украине, которая родилась вместе с кассетным скандалом 25 лет назад. Эта эпоха исчезает под ударами внешними (вторжение РФ) и внутренними (активность созданных Западом групп влияния вроде НАБУ и САП). А вместе с ней исчезает и прежняя форма существования Украины, сложившаяся в эти 25 лет.

И что придет ей на смену пока никому неведомо.

Также как и 25 лет назад те, кто запускал процессы и, тем более, их участники, вряд ли предполагали в деталях к чему они по итогу приведут.