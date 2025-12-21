В воскресенье, 21 декабря, в Украине идет 1397-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 21 декабря
11:16 Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что РФ нанесла удары по объектам транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры области.
10:11 ВСУ подтвердили, что россияне пересекли границу Сумской области у села Грабовское.
Офицер Главного управления коммуникаций Дмитрий Лиховой сообщил СМИ, что в результате наступления российских войск ВСУ отошли с нескольких позиций. По его словам, на этом участке сейчас продолжаются стабилизационные действия.
8:35 Власти Сумской области объявили об усиленной эвакуации из Краснопольского района, где россияне, по данным СМИ, перешли границу у села Грабовское.
Формально эту атаку ОВА не комментировала.
Но вчера вечером губернатор заявил, что в Краснопольском районе (где и находится Грабовское) прошла эвакуация тех, кто раньше от нее отказывался.
8:22 В Ровенской области ночью был прилёт по объекту инфраструктуры, сообщила ОВА.
Паблики писали о налёте "Шахедов" на регион и взрывах в районе Костополя.
8:18 "Ты ухилянт е...ный". Курьер "Глово" вступил в перепалку с военкомами на одесской заправке.
Они требовали показать документы, но он отказался делать это без полиции. И заявил, что не является гражданином Украины.
На видео сотрудники ТЦК спорят с курьером на повышенных тонах и не стесняясь в выражениях.
8:09 Кадры новых прилётов по мосту в Маяках Одесской области.
Напомним, этот стратегически важный мост был снова атакован вчера вечером и сегодня ночью.
По оценке экспертов, россияне пытаются отрезать дунайские порты от остальной территории области. Через эти порты идут крупные потоки грузоперевозок. В том числе 60% всего импорта топлива в Украину.