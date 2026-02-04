Президент США Дональд Трамп сегодня фактически отверг заявления Владимира Зеленского о нарушении Россией договоренностей об энергетическом перемирии.

Об этом Трамп сообщил 3 февраля в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов во время подписания закона о финансировании правительства, который завершил частичный шатдаун федеральных ведомств.

Он заявил, что "перемирие продолжалось с воскресенья до воскресенья. И Путин сдержал своё слово".

"Оно закончилось, и Путин нанёс сильный удар. Одна неделя - это уже много, мы радуемся любому перемирию", - заявил Трамп.

Известно, что это Трамп лично просил российского лидера Владимира Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели, и тот согласился.

Это тоже был диалог с участием спецпредставителя Белого дома Стивена Уиткоффа 29 января на заседании Кабинета в Овальном офисе.

"Я думаю, это показывает, господин президент, ваше ключевое влияние на эти переговоры. Украинцы не верили, что это возможно. Россияне делают то, чего от них, возможно, многие не ожидали, и я считаю, всё это благодаря вашему неукротимому духу", – сказал он на заседании правительства.

"Ну, это было добрым делом. Знаете, если вы считаете, что холодно здесь, то в Украине, говорят, можно смело прибавлять еще 20%. Там в принципе холодные места, но сейчас они столкнулись с такими морозами, каких никогда прежде не видели. Поэтому я и решил об этом рассказать", – ответил президент США.

По словам Трампа, украинское руководство "почти не поверило", но было "очень довольно" обещанием Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в период сильных холодов.

Ранее Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп говорил об энергетическом перемирии сроком на неделю, но РФ атаковала критическую инфраструктуру Украины спустя всего четыре дня после его начала.

В своём вечернем обращении к украинцам Зеленский требовал от Трампа отреагировать на то, что Россия прекратила энергетическое перемирие сегодня ночью, в то время как, по версии президента Украины, оно должно было продолжаться до пятницы. Однако Трамп подтвердил заявление Кремля, что перемирие действовало до воскресенья 1 февраля.