Украина была инициатором энергетического перемирия на переговорах в Абу-Даби, на которое согласилась РФ.

Об этом анонимно сообщил The New York Times советник Офиса президента Украины.

По информации издания, перемирие не было зафиксировано на бумаге, а было "джентльменским соглашением" между переговорщиками. Оно не сразу вступило в силу.

Украинский источник отметил, что после того, как Россия во вторник атаковала Одессу и пассажирский поезд, в результате чего погибли пять человек, российские переговорщики принесли частные извинения.

В РФ же заявили, что на тот момент еще не всем подразделениям российской армии было приказано прекратить огонь.

При этом Воздушные силы заявили, что в первую же ночь действия временного моратория на удары по объектам энергетики войска РФ запустили по украинской территории 111 ударных российских дронов и одну ракету.

О том, почему Россия могла согласиться на это перемирие до 1 февраля, мы анализировали в отдельном материале.

