"Зачем Украина пытается отменить Лебединое озеро?"

Под таким заголовком вышла статья британского консервативного журнала Spectator под авторством Оуэна Мэтьюза.

Как утверждает Мэтьюз, попытки Украины "отменять" Чайковского и Булгакова – это "варварство",

С момента полномасштабного вторжения РФ 2022 года "все формы русской культуры – включая музыку и литературу – были исключены из репертуаров украинских театров и концертных залов, вычищены из учебных программ и книжных полок школ и университетов". Автор также напоминает угрозы уволить двух солистов украинской национальной оперы после зарубежных гастролей с "Лебединым озером" Петра Чайковского.

"В основе стремления украинских националистов отменить русскую культуру и язык лежит по сути путинское предположение о том, что классические произведения литературы и музыки, равно как и сам русский язык, принадлежат Кремлю. Это категорически не так... В действительности ни "Щедрик", ни "Лебединое озеро" не принадлежат какой-то нации, и тем более какому-либо режиму или лидеру, – они принадлежат всем цивилизованным людям мира", – считает Мэтьюз.

"Любые попытки уничтожать и отрицать культуру одинаково варварски. Украинский ультранационализм с его стремлением стереть все следы общего культурного наследия России и Украины – это всего лишь путинизм в зеркальном отражении", – пишет автор.

Мэтьюз утверждает, что "нарратив отказа и отмены всего русского лишь играет Путину на руку".

"Предположение о том, что русскоязычные не являются настоящими украинцами, – это глубоко путинский взгляд на мир. Оно подразумевает, что сотни тысяч русскоязычных, которые сражались и погибли за свободу Украины перед лицом российской агрессии, не являются полноценными членами украинской нации", – говорится в статье.

"Это не только неверно и отвратительно, но и глубоко раскалывает общество. Это яд в корне будущего Украины, поскольку, по официальной статистике украинского правительства, более половины украинских школьников (без учёта оккупированных территорий) говорят дома по-русски", – напомнил журналист.

Британский журналист не видит проблемы в том, что "многие страны перенимают, присваивают и частично или полностью усваивают язык своих бывших колониальных хозяев".

"США успешно переняли унаследованную английскую культуру и язык и сделали их по-своему уникальными. То же сделали Ирландия, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Украинский русский язык имеет свои интонации, оттенки и лексику, что блестяще доказал выдающийся сатирик XIX века, уроженец Украины Николай Гоголь", – пишет Мэтьюз.

Отметим, что это уже не первая статья в западных СМИ с критикой "отмены" всего, связанного с русской культурой.

Ранее "Страна" разбиралась, почему, несмотря на критику Запада, в Украине продолжают запрещать всё, связанное с русской и советской историей.

Напомним, в Украине хотят отменить Пушкина, Лермонтова, Бунина, Багратиона, декабристов и лейтенанта Шмидта .

