Солистов балета Национальной оперы Украины народную артистку Наталью Мацак и заслуженного артиста Сергея Кривоконя могут уволить за то, что они исполнили партии в балете русского композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро" во время европейских гастролей.

Об этом дали понять в Министерстве культуры, комментируя выступления артистов с балетом Чайковского за рубежом.

Скорее всего, Минкульт узнал о гастролях из Instagram другой балерины - Виктории Зварич, которая на своей странице опубликовала видео выступления украинских танцоров, заявив, что они "распространяют культурный продукт страны-агрессора в момент, когда Украина переживает самый сложный период".

В своем посте Зварич сообщила, что заслуженный артист Украины Кривоконь получил бронь от мобилизации и разрешение на выезд за границу.

"И едет исполнять "Лебединое озеро" композитора Чайковского – символ имперской русской культурной машины. И делает это не сам, а вместе с примой Национальной оперы Украины, народной артисткой Наталией Мацак. Действующие премьер и прима Национальной оперы Украины выезжают за границу и распространяют культурный продукт страны-агрессора. В момент, когда Украина переживает самый сложный период", - написала балерина.

Вскоре на гастроли отреагировали в Минкульте.

"Из социальных сетей стало известно об участии ведущих солистов балета Национальной оперы Украины Натальи Мацак и Сергея Кривоконя в спектаклях "Лебединое озеро" с United European Ballet (Colossart Production). Во время официального отпуска эти артисты выехали за границу. Они приняли участие в выступлениях и распространяли культурный продукт страны-агрессора. Также они нарушили общую принципиальную позицию артистов Национальной оперы Украины - изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов", - цитируют заявление министерства украинские СМИ.

Пресса пишет, что руководство Национальной оперы и Минкульт готовят некие решения в рамках "трудовых отношений". При этом краткие биографии Мацак и Кривоконя уже исчезли с сайта Национальной оперы. То есть, вероятно, их планируют уволить.

Ранее Мацак открыто критиковала изъятие из репертуара театра произведений русских композиторов. В комментарии СМИ она говорила, что в Национальной опере отменили не только балет Чайковского, но и "Спартака" Арама Хачатуряна, "Кармен-сюиту" Родиона Щедрина и другие постановки.

"Нужно понимать: если мы хотим общаться с миром на одном языке, то должны уважать то наследие, которое является мировым. И мы не можем при всём желании навешивать ярлыки без глубокого анализа. Я вижу, какой колоссальный ущерб отказ от классического репертуара принёс артистам балета", - говорила украинская балерина.

Напомним, в 2023 году в тур по Польше с "Щелкунчиком" Чайковского ездил львовский балет Royаl Lviv Ballet. В описании мероприятия говорилось, что это "спектакль высочайшего художественного уровня" и "образец классической красоты".

Также мы сообщали, что Минкульт приказал ректору столичной Национальной музыкальной академии убрать имя Чайковского из названия учебного заведения.