Народный депутат Анна Скороход назвала "больной" недавно озвученную министром обороны Михаилом Федоровым стратегическую цель Украины – убивать 50 тысяч российских военных ежемесячно.

Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

"Михаил Федоров – новый министр обороны – заявил, что стратегической целью для Украины и для Министерства обороны является убивать 50 тысяч россиян ежемесячно. Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная? Вам не кажется, что стратегия должно быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали? Окончание того террора, который сейчас происходит. Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?!" – сказала нардеп.

При этом Скороход подвергла сомнению, что Вооруженные силы Украины ежемесячно уничтожают 35 тысяч российских солдат, как об этом заявил Федоров.

"И скажите, вот эти цифры, что мы уничтожаем врага в количестве 35 тысяч ежемесячно, вам не кажется, что если бы было так, то российской армии уже не существовало бы? Она просто закончилась бы. А кто-то говорит о том, какие у нас потери? И сколько это все еще будет продолжаться? Кто-то говорит, что мы не забираем тела? Не кажется ли нам всем, что у нас стратегии и приоритеты должны быть другие?" – задалась вопросами она.

По мнению Скороход, целями Украины должны стать мир и сохранение нации.

Напомним, Верховная Рада назначила Федорова министром обороны Украины 14 января со второго захода.

После этого с ним встретился президент Владимир Зеленский и определил его приоритеты на новом посту.