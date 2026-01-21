В Киеве вчера скончались сразу два слесаря аварийных бригад, которые работали над устранением атак на объекты энергетики. Причиной смертей стала перегрузка.

Об этом написал в своем Фейсбуке народный депутат Алексей Кучеренко.

По его словам, многие сотрудники коммунальной сферы получили обморожения и психофизическое истощение.

"Слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва – практически валятся с ног. Вчера два слесаря ​​просто умерли от дикой перегрузки. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение. Просто помните об этом", - сказано в публикации парламентария.

Кучеренко добавил, что работники "уже реально прячутся от руководства", главные инженеры пишут заявления об увольнении, потому что на них безумно давят "авторитеты" с разных сторон.

В комментариях к посту пользователи пишут, что нехватка работников связана с тем, что людей "выгребли ТЦК".

Между тем мэр города Виталий Кличко заявил, что мегаполис движется к гуманитарной катастрофе.

Вчера после ночной атаки без тепла снова осталась почти половина домов города.