Сегодня заместителем командующего Воздушными силами ВСУ стал Павел Елизаров - военный, известный также под позывным Лазарь.

До начала полномасштабной войны он не был кадровым военным и в армию пришел уже после 24 февраля 2022 года, начав службу в подразделениях территориальной обороны.

В довоенной жизни Елизаров был совладельцем студии Савика Шустера, работал продюсером его ток-шоу и других телепрограмм, руководил продакшеном.

После начала войны Елизаров сосредоточился на теме беспилотников. Он участвовал в инициативах по адаптации гражданских дронов под военные задачи и в дальнейшем возглавил подразделение ударных БпЛА Lasar’s Group, которое действует в составе Нацгвардии.

Сам Елизаров рассказывал, что подразделение формировалось преимущественно из людей без классического военного образования, с техническим и инженерным бэкграундом.

Lasar’s Group упоминается в украинских и зарубежных медиа в контексте применения ударных дронов и экспериментов с техническими решениями - дальностью полёта, каналами связи и организацией работы небольших мобильных групп. Подразделение считается одним из самых эффективных в украинских войсках.

В последнее время Елизаров также участвовал в обсуждении концепции так называемой "малой ПВО" - мобильных средств противодействия дронам и другим воздушным целям, которые дополняют классические системы противовоздушной обороны.

"Малая ПВО" критически важна при борьбе с российскими дальнобойными беспилотниками, на сбитие которых не хватает зенитных ракет.

Вести именно это направление Елизарова и поставил сегодня Зеленский.

Министр обороны Михаил Фёдоров уже заявил, что ключевой задачей нового командующего станет создание "антидронового купола" над Украиной.