Анализируем итоги 1426-го дня войны в Украине.

Блэкаут продолжается

В Киеве уже больше недели продолжается масштабный блэкаут - без внятных перспектив возвращения к графикам отключений. Свет дают в среднем по схеме "3 часа со светом, 10 без", хотя по факту многое зависит от района и состояния электросетей.

В некоторых домах Киева свет отсутствует вообще по несколько дней подряд - из-за ненадлежащего состояния электрощитовых, которые просто не выдерживают резкого роста потребления в доме после подачи света. Но и там, где таких проблем нет, подача электричества далека от какой-либо регулярности.

Также около сотни домов имеют проблемы с отоплением, из них в девятнадцати тепла не было с момента обстрела на прошлой неделе. Как мы уже рассказывали, это связано не только с ударами по киевским ТЭЦ, но и с запоздалым решением властей по сливу воды из отопительной системы - из-за чего в морозы полопались трубы во многих домах.

При этом в тех домах, где официально вернули тепло, на практике это "возвращение" фиктивное - у многих горожан батареи еле теплые, в квартирах реально 14-15 градусов.

Там, где давно нет отопления, замерзла даже канализация - то есть, квартиры в таких домах становятся полностью непригодны для жизни. При этом, по данным властей, количество домов без тепла в Киеве постепенно сокращается. Хотя в соцсетях продолжаются потоки видеороликов с обледеневшими подъездами и трубами. А также киевлянами, которые по вечерам греются на улице у костров.

Также россияне систематически обстреливают энергообъекты Харькова и Одессы - последние крупные прилеты по ним были сегодня ночью и днем.

В Одессе ударили по подстанции, после чего некоторые жители получили сообщения, что свет будет только через три дня.

В Харькове с утра, после того как прозвучали очередные взрывы, тоже начались проблемы с электроэнергией. У многих света нет с 7-8 утра до сих пор. У части горожан свет дали в районе 15-ти. Но затем выключили повторно, сообщают жители города. По словам харьковчан, сумевших связаться с облэнерго, никакой информации даже по приблизительным срокам восстановления дать не могут.

При этом в целом по Украине ситуация имеет тенденцию к ухудшению, сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. По его словам, страна переходит к режиму 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором света может не быть более 16 часов в сутки.

Как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, дефицит электроэнергии в Украине просто огромен - как минимум, 5-6 гигаватт, а это примерно треть от необходимых объемов. При этом в отдельных регионах "дыра" в потреблении еще больше. К примеру, в Киеве не хватает 70%, а в Одессе и Днепре - 50%, — отметил Корольчук. Ситуацию в столице он вообще называет "полублэкаутом".

Причем не исключено, что обстановка может еще ухудшиться, тем более что в Украине в ближайшую неделю усилятся холода.

Усугубляет ситуацию в столице и наследие ускоренной застройки прошлых лет - из-за нарушений строительных норм и несанкционированного подключения новых домов, по данным экспертов, нагрузка на сети вчетверо выше допустимой.

Интересно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко на прошлой неделе уже публиковал в Фейсбуке апокалипсические картинки полностью обесточенного и замерзшего города, описывая риски так называемого "каскадного эффекта", когда энергосистема попросту начинает рушиться. Каскадный эффект в энергетике — это по факту масштабное обрушение энергосистемы, которое заканчивается ее полным выключением. В отличие от контролируемого блэкаута, каскадный эффект не позволяет оперативно перезапустить систему, требуя длительного времени на ремонты.

В то же время с пятницы в Украине ожидается относительное потепление, сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха. Температура ночью не будет опускаться ниже 13 градусов мороза, а днем будет подниматься до 3 градусов мороза. А в западных областях возможен даже небольшой плюс.

Прогноз погоды показывает, что через неделю температура в Киеве будет опускаться не ниже 5-6 градусов мороза. Отметим, что с потеплением должно снизиться потребление света и сократиться отключения. В то же время температура пока остается морозной.

Что сейчас происходит с энергетикой и будет ли полный блэкаут, детальнее мы анализировали в отдельном материале.

Угроза подстанциям АЭС

Россия готовит удары по инфраструктуре, питающий украинские атомные станции - по сетям и подстанциям. Об этом в субботу заявил Зеленский по итогам совещания с новым главой ГУР Олегом Иващенко.

В Главном управлении разведки после этого уточнили, что украинцы вследствие таких ударов могут полностью остаться без света и тепла.

«Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы украинцы полностью остались без света и тепла. По состоянию на середину января 2026 года Россия провела разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины», - заявили в ГУР.

Разведка полагает, что это будет сделано "с целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны".

Военный паблик "Николаевский Ванек" пишет, что россияне сейчас принимают решение об ударе по инфраструктуре АЭС. Зафиксирован факт разведки подстанций.

"Информация о том, что они смотрят именно эти объекты, у нас впервые появилась во второй половине 2024 года. Повторно появлялась периодически в течении 2025 года и снова появилась сейчас. Помогает им в этом Китай", - написал телеграм-канал.

"Ванек" также пишет, что решение об ударах по объектам украинских АЭС пока не принято, но оно может быть утверждено уже в ближайшее время. "Они (россияне - Ред.) сейчас и принимают решение, как они будут (и будут ли вообще) работать по объектам, связанными с АЭС. Никто вам точно не скажет, что они будут делать ни день, ни неделю перед самим обстрелом", - пишет паблик.

В то же время он призывает "готовиться к худшему" из-за того, что энергетические объекты не были должным образом укреплены.

"На какие-либо "защитные сооружения" я бы не надеялся, учитывая что у нас в публичном пространстве уже открыто говорят, мол "Киев не готов". Так если столица не готова, то на кой черт требовать чего-то от той же Черниговской области, где бюджет в несколько раз меньше?" - пишет паблик.

"Ванек" считает, что деньги на укрепление станций "сп...здили". «Одно успокаивает конечно: все, кто засунули свои руки в это дело и успешно сп…здили наши с вами (и, скорее всего, партнёрские) бабки - все сидеть не будут. Все выйдут под залог, который будет 1/5 от суммы сп…зженного», - с сарказмом написал «Ванек».

Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что возможные удары по подстанциям АЭС могут иметь крайне серьезные последствия - вплоть до тотального блэкаута всей страны.

"Украинские АЭС производят более половины всей электроэнергии, но они не могут работать «вхолостую». Если из-за поражения высоковольтных подстанций и линий передачи станет невозможно выдавать электроэнергию в энергосистему, АЭС будут вынуждены снижать мощность или полностью останавливать отдельные энергоблоки", - написаоа Безуглая.

Ее пессимизм разделила экс-нардеп Виктория Войцицкая, занимавшаяся в Раде энергетикой. Она заявила, что вся Украина зависит от работы трех АЭС - Ровенской, Западноукраинской и Хмельницкой, и если из строя будут выведены все три, могут быть проблемы.

Отметим, что РФ уже обстреливала подстанции, питающие атомные объекты. Это, однако, не было массово и к полному блэкауту тогда не привело, но сейчас ситуация иная - на фоне других обстрелов и сильных морозов.

Что с переговорами по Украине

В субботу днем Зеленский рассказал, что в Штаты прибыла украинская делегация на переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Буданов, который отправился на переговоры в США вместе с Арахамией и Умеровым, также в субботу анонсировал встречу с американской делегацией в США.

«Мы проведем важный разговор с американскими партнерами о деталях мирного соглашения. Запланирована совместная встреча со Стивеном Виткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом (министр армии США, считается близким к Вэнсу - Ред.). Украине нужен справедливый мир. Мы работаем над достижением результата», - написал Буданов.

Однако возникла пауза - до вечера воскресенья никаких сообщений о встречах в Америке не поступало. Что противоречит стандартной практике таких встреч, которые так или иначе комментируются по их итогам.

После того как этот момент отметили в СМИ и телеграм-каналах (первой на молчание обратила внимание "Страна"), Зеленский и Умеров прокомментировали встречи в Майами.

"Уже состоялось несколько раундов переговоров. Работают. Работают над документами, которые необходимы для завершения войны. Важно, что украинская команда полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине, и о постоянных российских ударах по нашей энергосистеме», - заявил Зеленский.

Также пост выпустил замглавы делегации Умеров. Он заявил, что переговоры длились два дня и продолжатся сегодня на экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Предметно обсудили экономическое развитие и план процветания (prosperity plan), а также гарантии безопасности для Украины — с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации… Договорились продолжить работу на уровне команд на следующем этапе консультаций в Давосе», - заявил секретарь СНБО.

Мы уже писали, что на данный момент в переговорах есть как минимум два публично озвученных разногласия.

Первое - территориальное: Украина отказывается выводить войска из Донбасса, что, похоже, входит в план Трампа, но против чего выступают украинские власти (на днях Трамп назвал Зеленского препятствием на пути договоренностей о прекращении огня в Украине).

Второе - гарантии безопасности, по которым Украина требует введения западных войск под гарантии США, но Трамп их пока не дает.

Также, как мы уже упоминали, потенциально проблемных моментов может быть гораздо больше. Например, пункт о снятии взаимных юридических претензий Киева и Москвы по итогам войны. Этот момент сперва был в 28 пунктах Трампа, но затем по настоянию Украины оттуда исчез. Но для России он может быть крайне важен - поскольку соглашение об отсутствии юридических претензий усложнит Киеву попытки добиться компенсаций после войны.

Западные СМИ на днях писали, что Уиткофф и Кушнер планируют до конца января привезти в Москву некие новые наработки. Судя по всему, поездка делегации Буданова, Умерова и Арахамии в Штаты - это попытка данные наработки согласовать с Украиной. И, судя по длительному молчанию, а также отсутствию конкретики, разговор идет тяжелый.

Но идет - в Давос сегодня также приезжает представитель Путина Дмитриев, который встретится с Уиткоффом и Кушнером. Вероятно, они обсудят с ним то, о чем говорили с Будановым и Умеровым.

Также, напомним, в Давосе должна будет пройти встреча европейских лидеров с Трампом по вопросу гарантий безопасности Украине. Была предварительная информация о присутствии там и Зеленского.

Впрочем, как пишет Financial Times, ключевой темой швейцарского форума станет, вопреки ожиданиям, не Украина, а Гренландия, оттеснив украинский вопрос на второй план.

Еще три дня назад лидеры Европейского союза готовились провести неделю в Давосе, убеждая президента США Дональда Трампа пообещать гарантии безопасности послевоенной Украине. Сегодня они сомневаются в том, что вообще можно доверять его обещаниям, и рвут свои аналитические записки об Украине.

Теперь европейцы думают о том, как, с одной стороны, ответить на американские пошлины, введённые против Европы за поддержку Дании, а с другой - решить этот конфликт.

"Как можно садиться за стол переговоров с этим человеком и обсуждать его гарантии безопасности Украине? Ему нельзя доверять, если не игнорировать реальность", - сказал газете один дипломат.

"Ответка" Европы по Гренландии

На выходных Европа бурлила после решения Трампа ввести 10-процентные пошлины против стран, пославших свои немногочисленные контингенты в Гренландию. Среди них - Германия и Франция. Германия, к слову, своих солдат уже вывезла с острова, но грозит США пересечением европейских "красных линий" в случае дальнейших мер против стран континента.

Попавшие под пошлины страны собрали срочную встречу и пообещали дать ответ. И в целом, судя по реакции, в Евросоюзе расценили введение тарифов "за Гренландию" как беспрецедентную эскалацию со стороны Трампа.

Западные СМИ написали, что Макрон предложил включить против США "торговую базуку", введя тарифы, которые Европа планировала как ответные в случае обострения торговой войны (речь может идти об американских товарах на 93 миллиарда долларов).

Также в Европарламенте заявили, что могут в целом остановить действие заключенной в прошлом году торговой сделки со Штатами.

Кроме того, по данным СМИ, обсуждаются две идеи военного характера: выведение из Европы американских военных баз (или повышение цены на их аренду, как уже уточнили в Германии), а также создание «европейского НАТО» без США, но с Украиной.

О последней идее пишет издание Politico.

По данным источников издания, многие европейские правительства пришли к выводу, что "теперь развод с США неизбежен", и призывают к жестким ответным мерам Европы.

"Коалиция желающих изначально занималась вопросами Украины. Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах. Они укрепляли доверие и способность к сотрудничеству. Они знают друг друга по именам, и им легко связаться и отправить сообщения", - сказал журналистам дипломат.

Politico полагает, что такой формат "потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность".

Впрочем, эта идея вряд ли будет жизнеспособной. И, более того, грозит усугубить проблемы Европы с безопасностью, а войну в Украине затянуть с угрозой ее распространения (при определенных сценариях) на европейские страны.

Создание такого альянса будет означать конфронтацию Европы (а вместе с ней и Киева) не только с РФ, но и с США. И эта конструкция и для европейцев, и для Украины губительна. Прежде всего это грозит срывом переговоров о завершении войны, так как мотивация ее заканчивать в таком случае исчезнет и у Москвы, и у Вашингтона - зачем им давать старт через прекращение огня созданию антироссийского и антиамериканского военного объединения? Или, точнее, условия завершения войны россияне и американцы тогда выпишут таким образом, чтобы сделать украино-европейский оборонный альянс в будущем невозможным (например - через требование сокращения численности ВСУ).

Что касается Европы, то борьбу на два фронта континент, очевидно, не выдержит. Более того, даже в противостоянии только с одной Россией Европа сама по себе будет в проигрышной позиции - совокупный ядерный арсенал Франции и Британии многократно уступает российскому, который, в свою очередь, примерно равняется американскому. И поэтому сценарий ядерной войны между НАТО (с участием США) и Россией - это сценарий практически гарантированного взаимного уничтожением. А сценарий ядерной войны между европейцами и РФ - это сценарий гарантированного уничтожения Европы, при том что далеко не факт, что европейские ядерные удары смогут нанести ущерб России, близкий к критическому. И в случае гипотетической военной конфронтации между РФ и Европой при отсутствии поддержки последней со стороны США выставление Москвой европейцам ядерного ультиматума с требованием принять российские условия является одним из вероятных вариантов развития событий.

Собственно, ограниченность своих возможностей хорошо осознают и сами европейцы: Британия и Франция отказываются посылать свои войска в Украину без гарантий их поддержки со стороны США в случае нападения РФ. И потому тем более трудно представить, что самостоятельный европейский альянс мог бы эффективно функционировать без американской поддержки.

Точнее мог бы, но только при одном условии - при условии полной нормализации отношений Европы с Россией вплоть до создание новой совместной российско-европейской архитектуры безопасности на континенте, которая включала бы и гарантии безопасности для Украины.

Правда, сейчас такой крутой разворот Европы и России от состоянии вражды друг с другом к взаимодействию и к фактическому союзу кажется почти фантастическим. Но, с учетом истории с Гренландией и прочих бурных событий в мире, никаких вариантов на 100% исключать нельзя. Тем более что любая самостоятельная и отдельная от США геополитическая игра Европы труднореализуема без восстановления отношений с РФ, дабы не воевать «на два фронта» (подробнее вероятность такого сценария на фоне обострения отношений европейцев и США мы анализировали здесь).

То есть в целом идея создания украинско-европейского военного альянса хоть внешне и выглядит «смелым и решительным» ответом Европы на действия Трампа, однако попытка ее реализации может привести к огромным рискам в сфере безопасности и для ЕС, и для Украины.

Дело против экс-главы СБУ Баканова

Вокруг Зеленского может возникнуть еще одна скандальная коррупционная история, по масштабам сопоставимая с делом Миндича.

Бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что давал взятки другу президента Ивану Баканову, когда тот был главой СБУ. Об этом он сказал в интервью близкому к Порошенко экс-нардепу Бориславу Березе.

По его словам, он передавал Баканову и другим тогдашним руководителям СБУ деньги, а также дорогие автомобили и объекты недвижимости. В подтверждение своих слов Ваганян обнародовал материалы, которые, как он утверждает, были сняты скрытой камерой, где запечатлен процесс передачи средств Баканову.

Ваганян заявлял, что коррупция в СБУ носила системный характер. Взятки брались за содействие бизнесу (в том числе и вопросам таможенного прохождения товаров), за кадровые назначения. Также шла торговля и санкциями СНБО.

По словам бизнесмена, в определенный момент он напрямую пожаловался Зеленскому, с которым был лично знаком, на коррупцию Баканова. В ответ президент лично заверил его, что Баканов будет привлечён к ответственности, однако никаких реальных шагов для наказания экс-главы СБУ предпринято не было.

Напомним, Баканов был уволен с должности главы СБУ из-за обнаружения российского агента в ближайшем окружении. Сам экс-глава СБУ остается на свободе. Он уже прокомментировал обвинения. По его мнению, они являются попыткой сторонников Порошенко развалить монобольшинство и заставить Зеленского сдать украинские территории России.

«Замысел понятен: продолжить дискредитацию верховного главнокомандующего (Зеленского - Ред.) любой ценой, продолжить дестабилизацию монобольшинства, чтобы заставить Зеленского повторить “подвиг” предшественника (Порошенко - Ред.) по сдаче врагу территории при содействии уклониста Березы (имеется в виду проходившая в СМИ информация, что Береза сейчас живет за границей - Ред.)», - заявил Баканов.

При этом украинские СМИ пишут, что НАБУ уже зарегистрировало уголовное производство по возможной коррупции в СБУ после заявлений бизнесмена Ваганяна.

Тектонические сдвиги в Сирии

Далеко от Украины - в Сирии - происходят также важные события. Силы нового правительства в Дамаске при поддержке Турции начали наступление на курдов, которые контролируют территории на севере и востоке Сирии, не подчиняясь ни прежним властям Асада, ни новым властям во главе с Джулани.

Конфликт Дамаска с курдами из Сирийских Демократических Сил (СДС) обострился в январе. Недавно силы правительства в Дамаске захватили курдские районы Алеппо. А в последние дни они, при поддержке Турции, развернули широкое наступление по всей линии разграничения, захватив город Табка и прилегающие к нему важные плотины через Евфрат, вытеснив курдские силы на северный и восточный берег реки.

Однако и там курдам тяжело удержать позиции, так как против СДС поднялись на бунт вооружённые отряды местных арабских племен (курды сейчас контролируют территорию Сирии, значительно превышающую территорию их расселения).

Из-за этого бунта курды потеряли контроль над нефтеносными районами около Дейр-эз-Зора. Кроме того, бунт начался и в Ракке - одной из бывших столиц ИГИЛ. К сегодняшнему утру курды потеряли над этим городом контроль, также как и еще над рядом районов к северу от Ефрата, что позволило Дамаску рассечь курдскую территорию на две части (см карту выше).

То есть, положение курдов быстро ухудшается.

Тем более, что ранее опекавшие курдов американцы сейчас в бои не вмешиваются, ограничиваясь лишь словесными призывами к деэскалации, фактически заняв позицию дружественного к Дамаску нейтралитета в отношении происходящего.

Джулани и поддерживающая его Турция стремятся полностью ликвидировать власть СДС над контролируемой организацией частью Сирии. И пока, как видим, они имеют успехи. Однако сопротивление курдов может стать более сильным по мере перемещения боев к их «коренным» территориям. СДС уже объявили полную мобилизацию всех своих сил.

Отдельный вопрос - наличие на курдской территории больших специальных тюрем, где содержатся захваченные в плен боевики ИГИЛ. Они могут воспользоваться ситуацией, чтоб вырваться на свободу. И это может дать второе дыхание данной террористической организации, которая до сих окончательно так и не уничтожена.

В сухом остатке - очень тяжелое поражение курдов, которые до этого долгие годы прочно удерживались на занимаемых территориях. В чем причина?

Во времена Асада курды активно поддерживались американцами, так как для Вашингтона они играли важную роль - не допускали (в том числе и при прямом военном участии Штатов) возвращения контроля Асада над месторождениями сирийской нефти, без которой власть в Дамаске теряла экономическую устойчивость. Курды таким образом были важными союзниками США в регионе.

Но после свержения Асада и поддержки Трампом режима Джулани, концепция, судя по всему, поменялась - курды утратили ценность в глазах американцев, которые, как видим, не мешают Анкаре и Дамаску теснить курдские силы.