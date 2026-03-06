В минувшую субботу, 28 февраля, Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Во время атаки погиб военный и религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ответ Тегеран нанёс удары по Израилю, американским объектам по всему Ближнему Востоку, а также соседним странам.

Что происходит на Ближнем Востоке 6 марта

07:59 В США утверждают, что это они разрешили Индии возобновить закупки российской нефти. Об этом написал министр финансов Скотт Бессент.

"Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок Министерство финансов США вводит временное 30-дневное разрешение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим заводам закупать российскую нефть. Эта заведомо краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, уже находящейся в море", - заявил глава минфина США.

"Эта временная мера ослабит давление, вызванное попыткой Ирана захватить мировой энергетический рынок", - добавил Бессент.

Он также выразил надежду, что Индия увеличит закупки американской нефти.

07:58 На борту иранского фрегата, о потоплении которого подлодкой США у берегов Шри-Ланки стало известно 4 марта, не было вооружений, он возвращался с учений, сообщил МИД Ирана.

07:53 Американские войска нанесли удар по иранскому кораблю - носителю ударных беспилотников, сообщило Центральное командование США. По его данным, корабль, по размерам напоминающий авианосец времён Второй мировой войны, после удара загорелся.