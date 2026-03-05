США высадили спецназ в Ираке. Произошли боестолкновения. Видео
Спецназ США провёл десантирование военного контингента в нескольких стратегических районах иракских провинций Анбар, Кербела и Наджаф.
Об этом сообщает курдское издание Rudaw.
По его информации, 4 марта американские войска высадились в нескольких пустынных местах в районах Рутба, Шанана, возле Нухайба и в районе Чалабат, используя 5-7 вертолётов.
Когда пограничники и армейские подразделения Ирака приблизились к точкам десантирования, произошли боевые столкновения.
Один иракский солдат был убит, ещё двое ранены, а два внедорожника Humvee, принадлежащих иракской армии, оказались повреждены или сожжены. Официальные лица Багдада заявили, что их войска оказались под огнём, когда подошли на расстояние в нескольких километров.
Власти Ирака заявляют, что цель развёртывания американских военных остаётся неясной, хотя это могло быть связано с разведкой или сбором информации. Также известно, что в этих районах базируются ополченцы Народных мобилизационных сил (PMF).
Иракские силы безопасности охарактеризовали инцидент как неоправданное нападение и начали расследование на высоком уровне.
Напомним, Трамп призвал курдов выбрать сторону в конфликте с Ираном.
Ранее Иран заявил о попытке наземного вторжения с западных границ.