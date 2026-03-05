Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал украинского коллегу Владимира Зеленского, назвав его препятствием к завершению войны.

Об этом пишет газета Politico.

Американский глава призвал Зеленского подписать мирное соглашение.

"Зеленскому нужно взяться за дело и заключить сделку", — сказал Трамп.

При этом, по его мнению, президент РФ Владимир Путин "готов заключить сделку", в то время как украинский глава не проявляет достаточной готовности к переговорам.

"Немыслимо, что он является препятствием. У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало ещё меньше", - добавил президент Соединенных Штатов.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время у Украины "нет карт на руках".

"У вас нет карт. Теперь у него (Зеленского, - Ред.) их еще меньше", - подытожил он.

Напомним, как заявлял сам Зеленский, Москва и Вашингтон давят на Киев, чтобы Украина вывела войска из Донбасса.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Россия рассматривает возможность выхода из переговоров, если Украина откажется выводить войска из Донецкой области.