Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не пустила посла Евросоюза на нефтепровод "Дружба".

Об этом премьер Словакии сказал во время пресс-конференции, сообщают издания Dennik и Sita.

"Словакия не имеет никакого отношения к войне в Украине, и я не могу принять его (Зеленского - Ред.) позицию. Я не верю президенту Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами", – заявил Фицо.

Премьер добавил, что у него есть спутниковые снимки, и что, по его мнению, повреждения, о которых говорила Украина, не препятствуют транзиту нефти.

"У меня есть спутниковые снимки… На основании этих снимков абсолютно подтверждается, что там нет повреждений в такой степени, чтобы это препятствовало поставкам нефти в Словакию, Венгрию и Европу", – сказал он.

Фицо заявил, что Словакия предложила несколько способов проверки ситуации на месте.

"Сначала мы попросили нашего посла поехать туда. Ему не разрешили. Затем посол Европейского союза в Украине, госпожа Матернова, попросила посетить это место. Ей тоже не разрешили", – сказал он.

"Мы также предложили создать инспекционную группу. Президент Зеленский сказал мне, что он ее отклоняет. И он отклонил такое предложение, даже когда оно было просьбой от президента Европейской комиссии", – добавил словацкий премьер.

Фицо заявил о координации действий с Европейской комиссией и давлении с целью разрешения инспекций и возобновления транзита.

"Мы должны оказать давление на президента Зеленского, чтобы он разрешил инспекции в данном месте. И прежде всего, оказать дополнительное давление, чтобы нефть прошла через его территорию", – сказал он.

Напомним, сегодня стало известно, что Словакия разрывает контракт с "Укрэнерго", по которому Украине поставляется электроэнергия в экстренных случаях.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Еврокомиссию заставить Украину поставлять российскую нефть в его страну.