Образец ДНК матери похищенного на Бали украинца Игоря Комарова совпадает с образцами из крови, обнаруженной в машине и на вилле, где снимали видео с ним, сообщает индонезийское издание Detik со ссылкой на полицию.

При этом сообщается, что фрагменты тела с характерными татуировками, ранее обнаруженные в устье реки, сегодня направили в лабораторию и сравнивают образцы с родственными ДНК. Тогда будет официальный ответ, принадлежат ли найденные части тела похищенному украинцу.

Напомним, в феврале большой резонанс вызвала история с похищением на Бали Ермака Петровского (сына днепровского бизнесмена Александра Петровского) и его друга Игоря Комарова, парня блогерши Евы Мишаловой.

Журналисты писали, что парней похитили во время прогулки на мотоциклах. По предварительным данным полиции, это произошло, когда они поздно вечером 15 февраля ехали катались в районе поселка Джимбаран. Знакомый похищенного рассказал, что компания практиковалась в езде, и в какой-то момент он обнаружил пропажу Комарова и еще одного человека.

Вскоре были опубликованы видео с сильно избитым Комаровым, где он заявляет, что с его родителей неизвестные требуют 10 млн долларов. Также он говорил, что колл-центры крышуются украинскими властями, криминалитетом и силовиками.