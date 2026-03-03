На фоне войны в Иране американский президент Дональд Трамп заявил, что США растратили свое вооружение для Украины и нелицеприятно отозвался о своем украинском коллеге Владимире Зеленском.

Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

"Сонный Джо Байден тратил всё своё время и деньги нашей страны, отдавая всё Ф. Т. Барнуму (Зеленскому!) из Украины - на сотни миллиардов долларов - и, раздав так много самого передового вооружения (бесплатно!), он даже не позаботился о его восполнении", - заявил президент США.

Справка: Финеас Тейлор Барнум - это известный американский шоумен-циркач 19 века. Сегодня в США его имя - это символ "показухи" и самопиара.

При этом Трамп заявляет, что он все запасы восстановил, и теперь "у нас практически неограниченные запасы этих вооружений".

"Войны можно вести "вечно" и весьма успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем самое лучшее оружие других стран!)", - написал президент США.

Напомним, западные СМИ опасаются, что у США закончатся ракеты для ПВО на Ближнем Востоке из-за иранских атак. Кроме того, пресса пишет, что война США с Ираном может создать дефицит ракет к системам противовоздушной обороны, что скажется на войне в Украине.

Накануне Трамп допустил, что США могут начать сухопутную операцию в Иране. Реально ли это, мы разбирались в отдельном материале.

"Страна" анализировала возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.