В Соединенных Штатах 39 процентов американцев полностью или частично поддерживают удары по Ирану, 52 процента полностью или частично не поддерживают.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные собственного SMS-опроса.

При этом уровень поддержки среди республиканцев составляет 81% (12% против), среди демократов - 9% (87% против).

Ранее мы приводили данные опроса агентства Reuters и международной маркетингово-исследовательской компании Ipsos Group, согласно которым 43% респондентов не одобряют удары по Ирану, тогда как 27% опрошенных поддерживают применение военной силы против Тегерана. Остальные 29% затруднились с ответом.

Напомним, сегодня Трамп допустил наземную операцию против Ирана.

"Страна" анализировала в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.

