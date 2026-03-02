"Можем начать полноценную войну". Трамп допустил наземную операцию против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что может начать наземную операцию против Ирана.
Об этом глава Белого дома сказал во время общения с прессой.
"Мы можем начать полноценную войну с Ираном, я могу отправить сухопутные войска на их территорию, я этого не исключаю", - заявил Трамп.
Отметим, что сейчас у Соединенных Штатов нет на Ближнем Востоке крупных сил для проведения сухопутной операции против Ирана.
Наоборот - накануне нападения на Иран американцы вывели часть сил со своих баз в регионе, чтобы минимизировать жертвы возможных иранских атак.
Ранее Трамп сообщил, что США "ещё не начали наносить им (то есть Ирану - Ред.) серьёзный удар".
"Большая волна ещё даже не наступила. Большая волна скоро наступит", - отметил президент США.
"Страна" анализировала в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.
А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.
