Президент США Дональд Трамп заявил, что может начать наземную операцию против Ирана.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с прессой.

"Мы можем начать полноценную войну с Ираном, я могу отправить сухопутные войска на их территорию, я этого не исключаю", - заявил Трамп.

Отметим, что сейчас у Соединенных Штатов нет на Ближнем Востоке крупных сил для проведения сухопутной операции против Ирана.

Наоборот - накануне нападения на Иран американцы вывели часть сил со своих баз в регионе, чтобы минимизировать жертвы возможных иранских атак.

Ранее Трамп сообщил, что США "ещё не начали наносить им (то есть Ирану - Ред.) серьёзный удар".

"Большая волна ещё даже не наступила. Большая волна скоро наступит", - отметил президент США.

"Страна" анализировала в отдельном материале возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.

