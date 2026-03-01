Большинство граждан США высказались против ударов, нанесённых армией их страны по Исламской Республике Иран.

Исследование проводилось международным информационным агентством Reuters и международной маркетингово-исследовательской компанией Ipsos Group.

Так, 43% респондентов не одобряют эти действия, тогда как 27% опрошенных поддерживают применение военной силы против Тегерана. Остальные 29% затруднились с ответом.

Согласно этим данным, нападение на Иран одобряет лишь каждый четвёртый американец, пишет агентство.

При этом среди республиканцев боевые действия США одобряет больше половины, а среди демократов – менее трети.

Ранее бывшая трампистка резко раскритиковала президента США за атаку Ирана.

"Теперь Америке будут насильно внушать, вводя в заблуждение, все "благородные" причины, по которым американский "мирный" президент и промирная администрация начали новую войну, пробыв у власти всего год", – прокомментировала Тейлор Грин применение военной силы.

