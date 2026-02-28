Бывшая трампистка и экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которую Дональд Трамп в прошлом году объявил предательницей и позором республиканцев, резко раскритиковала президента США за атаку на Иран.

Соответствующий пост Тейлор Грин опубликовала в соцсети X.

"Мы говорили: "Нет больше войн за рубежом, нет больше смены режимов!" Мы повторяли это на митингах один за другим, в каждой речи. Трамп, Вэнс, по сути, вся администрация строили свою предвыборную кампанию на этом и обещали поставить Америку на первое место и снова сделать Америку великой", - напомнила бывшая конгрессвумен.

"Это все ложь, и Америка всегда на последнем месте. Но на этот раз предательство кажется самым ужасным, потому что оно исходит от того самого человека и администрации, в которых мы все верили", - написала Грин.

"Вместо этого мы получаем войну с Ираном на стороне Израиля. Очередная война за чужой народ ради смены иностранного режима", - добавила она.

"Теперь Америке будут насильно внушать, вводя в заблуждение, все "благородные" причины, по которым американский "мирный" президент и промирная администрация снова начали войну в этом году, пробыв у власти всего год", - подытожила Грин.

Она также заявила об "убийстве детей" в Иране, публикуя кадры разбомбленной школы на юге страны.

В свою очередь экс-советник Трампа Майкл Флинн считает неправильным, что война была начата без одобрения Конгресса.

"В Америке решение о начале войны должно быть совместным решением исполнительной и законодательной ветвей власти. Будут неизмеримые издержки и последствия, и наша страна должна быть едина в этом вопросе - нравится нам это или нет, но война нашей страны не является исключительной прерогативой исполнительной власти", - написал Флинн в соцсети X.

"Давайте на минуту задумаемся о потерянных ресурсах, потраченных на боевые действия в Ираке и Афганистане (триллионы долларов и тысячи жизней), не говоря уже об Украине и Венесуэле", - напомнил генерал.

По его мнению, "затяжная война никогда не отвечает интересам Америки".

"У нас и так слишком много проблем внутри страны, и мы не можем позволить себе бесперспективные проекты на Ближнем Востоке от имени других. Мы должны как можно скорее вернуться к тому, чтобы ставить Америку на первое место", - добавил Флинн.

"Для тех, кто не понимает масштабов проблемы, Иран в четыре раза больше Калифорнии, и в нём проживают более 90 миллионов человек. Несколько ударов и несколько дней не решат всех его проблем", - пишет бывший советник.

Он добавил, что "начало войны - это также провал дипломатии и политики".

Напомним, сегодня Израиль нанес превентивный удар по Тегерану в Иране.

После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана "с целью уничтожения жестокого режима и крупнейшего спонсора терроризма в мире".

