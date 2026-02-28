Власти Ирана заявляют о гибели десятков девочек в начальной школе на юге страны. По данным прокуратуры, число погибших после прямого попадания в здание учебного заведения составило 85 человек.

Фото разрушенного дымящегося здания опубликовал в соцсети Х министр иностранных дел Сейед Аббас Аракчи, британское издание Middle East Eye передаёт информацию иранских СМИ, публикуя интервью с очевидцами.

Один из ударов, нанесённых Израилем и США по исламской республике в субботу утром, пришёлся по школе Шаджаре Тайебе в городе Минаб в южной провинции Хормозган.

Глава МИД Ирана осудил удар по гражданскому объекту, заявив, что гибель детей "не останется без ответа".

"Разрушенное здание – это начальная школа для девочек на юге Ирана. Она была разбомблена средь бела дня, когда в ней учились маленькие ученицы. Только на этом месте были убиты десятки невинных детей", – прокомментировал удар Аракчи.

По данным иранских информационных агентств Tasnim и Fars, жертвам было от семи до двенадцати лет. В момент падения боеприпаса в школе находилось 170 учениц. В результате авиаудара многие из тех, кто находился внутри здания, оказались под завалами.

На данный момент сообщается о ранениях как минимум 45 человек. На видеозаписях, опубликованных в Telegram-аккаунтах, связанных с Корпусом стражей исламской революции, люди разбирают обрушившиеся фрагменты здания. Видно, как из окон соседнего помещения поднимается дым, а на улице лежит разбитая машина.

Одна из сотрудниц школы в Минабе, пожелавшая остаться анонимной, рассказала Middle East Eye, что вышла по делам, когда внезапно услышала ужасающий звук. Через несколько секунд раздался грохот взрыва. Побежав обратно, женщина увидела картину, которую, по её словам, она никогда не забудет до конца своей жизни.

"Я чувствовала себя так, словно потеряла дар речи. Я не могла говорить. Было слышно, как плачут и кричат ​​дети", – передаёт издание слова очевидицы.

"Мы до сих пор не знаем, сколько человек находится под завалами. Их может быть больше ста. Некоторые из этих маленьких детей получили серьёзные травмы", – сообщил руководитель спасательной команды, прибывшей для ликвидации последствий.

Между тем в Сети появились кадры разбора завалов школы на юге Ирана.

Ранее МИД Ирана опроверг слухи о гибели аятоллы и президента в ходе атаки на Тегеран.

Напомним, в ходе иранского удара по военным базам США в Дубае раздались мощные взрывы, началась паника.