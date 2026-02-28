Война США с Ираном может создать дефицит ракет к системам противовоздушной обороны, что скажется на войне в Украине.

Об этом заявляет Financial Times со ссылкой на американских военных чиновников.

По их словам, самые большие трудности могут возникнуть с ракетами-перехватчиками THAAD.

И в целом кроме них США могут потратить годовой запас ракет ПВО за один или два дня военной операции. Это может повлиять на поставки боеприпасов Украине.

"По их словам, в прошлом году США выпустили до 150 боеприпасов THAAD для защиты Израиля. С момента ввода системы в эксплуатацию примерно в 2010 году было заказано менее 650 таких систем. Вашингтон мог бы "легко" израсходовать "годовой запас" критически важных оборонительных боеприпасов всего за один-два дня операций, "если бы Иран смог нанести несколько крупных залпов ракет и ударов беспилотников" по ​​американским войскам и Израилю, заявила Стейси Петтиджон, директор оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности", - говорится в материале.

Напомним, сегодня утром Израиль нанес превентивный удар по Тегерану в Иране.

Затем Иран в ответ на нападение со стороны Израиля и Соединенных Штатов ударил по Израилю, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Кувейту.

