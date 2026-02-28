Саудовская Аравия и ОАЭ якобы объявили войну Ирану и присоединяются к ударам по нему.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление саудитов.

Однако в нем самом ничего об объявлении войны не сказано.

Там лишь осуждаются удары Ирана по странам Персидского залива и предупреждает о "серьёзных последствиях нарушения международного права".

Также ничего не говорится об объявлении войны и в недавнем заявлении ОАЭ относительно иранских ударов. Там лишь сказано, что страна "оставляет за собой право ответить на эскалацию".

В реальности же страны Персидского залива, несмотря на жесткие заявления, скорее всего воздержатся от резких шагов до тех пор пока не станет понятно в чью пользу разворачиваются события. И исходя из этого уже и будут определяться с окончательной позицией.

При этом очевидно, что затяжная война в Персидском заливе для стран региона губительна, так как грозит в перспективе обрушить их экспорт нефти (в случае перекрытия Ормузского пролива) и "пустить по миру".

Подробнее об ответных ударах и иранской атаке по Израилю, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Кувейту мы писали в отдельном материале.

В Дубае в результате атаки со стороны Ирана зафиксированы мощные взрывы, а из самого высокого здания в мире - Бурдж-Халифы - началась эвакуация людей.