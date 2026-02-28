В Дубае зафиксированы мощные взрывы в результате атаки со стороны Ирана. Началась эвакуация людей из самого высокого здания в мире - Бурдж-Халифы.

Об этом сообщают местные СМИ.

По информации The Wall Street Journal, Объединенные Арабские Эмираты могут оказаться втянутыми в военные действия из-за атаки США на Иран.

В результате может рухнуть экономическая модель процветания города, которая основана на привлечении в город состоятельных иностранцев.

Отметим, что помимо Дубая, атаке подверглась и столица - Абу-Даби. По меньшей мере один человек погиб в после перехвата нескольких иранских ракет.

В ОАЭ заявляют, что "эта атака является вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права" и "оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию".

При этом среди многочисленных выходцев из постсоветских стран, которые в последние годы поселились в Дубае, в последние недели обсуждалась стратегия того, как быть, если начнется война и воздушное пространство над ОАЭ будет закрыто (что и произошло). Да и морем плыть небезопасно.

Единственный путь - по суше, на машине в Саудовскую Аравию или в Оман, который, кстати, пока атакам Ирана не подвергается.

Путь не близкий: до Эр-Рияда от Дубая, например, почти тысячу километров по пустыне.

Поэтому маршрут нужно заранее тщательно готовить, просчитывая запасы бензина, провианта и воды на долгий переезд.

В настоящее же время в Дубае уже наблюдаются огромные километровые очереди из автомобилей на выезд из городов.

Подробнее об ответных ударах и иранской атаке по Израилю, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Кувейту мы писали в отдельном материале.

Напомним, сегодня утром Израиль нанес превентивный удар по Тегерану в Иране.

Затем в Иране заявили, что ответ на нападение со стороны Израиля и Соединенных Штатов будет сокрушительным.