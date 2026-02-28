В Дубае раздались мощные взрывы после атаки Ирана, люди в панике. Что сейчас происходит в ОАЭ
В Дубае зафиксированы мощные взрывы в результате атаки со стороны Ирана. Началась эвакуация людей из самого высокого здания в мире - Бурдж-Халифы.
Об этом сообщают местные СМИ.
По информации The Wall Street Journal, Объединенные Арабские Эмираты могут оказаться втянутыми в военные действия из-за атаки США на Иран.
В результате может рухнуть экономическая модель процветания города, которая основана на привлечении в город состоятельных иностранцев.
Отметим, что помимо Дубая, атаке подверглась и столица - Абу-Даби. По меньшей мере один человек погиб в после перехвата нескольких иранских ракет.
В ОАЭ заявляют, что "эта атака является вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права" и "оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию".
При этом среди многочисленных выходцев из постсоветских стран, которые в последние годы поселились в Дубае, в последние недели обсуждалась стратегия того, как быть, если начнется война и воздушное пространство над ОАЭ будет закрыто (что и произошло). Да и морем плыть небезопасно.
Единственный путь - по суше, на машине в Саудовскую Аравию или в Оман, который, кстати, пока атакам Ирана не подвергается.
Путь не близкий: до Эр-Рияда от Дубая, например, почти тысячу километров по пустыне.
Поэтому маршрут нужно заранее тщательно готовить, просчитывая запасы бензина, провианта и воды на долгий переезд.
В настоящее же время в Дубае уже наблюдаются огромные километровые очереди из автомобилей на выезд из городов.
Подробнее об ответных ударах и иранской атаке по Израилю, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Кувейту мы писали в отдельном материале.
Напомним, сегодня утром Израиль нанес превентивный удар по Тегерану в Иране.
Затем в Иране заявили, что ответ на нападение со стороны Израиля и Соединенных Штатов будет сокрушительным.