В Днепре пытались мобилизовать депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Романа Каптелова.

Об этом сам парламентарий сообщил в своём телеграм-канале.

Как пишет Каптелов, на одной из улиц его автомобиль остановили люди в балаклавах, подъехавшие на бусе. Документов они не предъявили, а один из нападавших угрожал нардепу пистолетом и физической расправой.

"Публично обращаюсь как народный депутат Украины с требованием безотлагательно разобраться в этой ситуации. Сил терпеть это больше нет. Каждый день происходит одно и то же именно: люди в балаклавах, без документов и без представления, с оружием – запугивают и унижают граждан," – прокомментировал Коптелов инцидент.

Накануне нардеп сообщил, что украинского чемпиона мира по шашкам мобилизовали в штурмовики.

Ранее в Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой.

Война в Украине продолжается 1465-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 27 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг сообщалось о продвижении армии РФ у Резниковки, Пазено и Приволья на славянском направлении. Там противник стабильно наступает уже длительное время, приближаясь к Славянску и Краматорску с востока. Также войска неприятеля продолжают предпринимать действия для выхода к Краматорску с юга и юго-востока. Помимо этого, в ночь на 26 февраля РФ нанесла по Украине крупный воздушный удар, использовав около 40 ракет и более 400 дронов.

