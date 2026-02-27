В пятницу, 27 февраля, в Украине идёт 1465-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 27 февраля

12:55 В районе Запорожской АЭС объявлено очередное местное перемирие для проведения ремонта, сообщает МАГАТЭ.

12:02 Мир может наступить к осени, когда в США будут промежуточные выборы, заявил Зеленский.

"Сейчас, я думаю, у нас есть шанс. Это зависит от этих месяцев, получим ли возможность завершить войну к осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, сейчас у нас есть это окно", - заявил президент.

11:21 В результате ударов по объектам энергетики утром оказались обесточены потребители в Харьковской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает "Укрэнерго".

10:52 В Харькове прилет дрона на территории учебного заведения, сообщает мэр Терехов.

09:29 С августа по ноябрь из Украины безвозвратно уехали почти 100 тыс. молодых людей в возрасте 18-22 лет, сообщает Центр экономической стратегии. Уехал почти каждый седьмой молодой мужчина. Это треть всех украинцев, покинувших родину за весь 2025 год.

08:56 Видео из Сум, где беспилотник ударил по гостинице в центре города.

08:41 В Одесской области из-за ночных ударов повреждены портовые резервуары и строительный кран, жилой дом, автомобили, медицинское учреждение, разрушено здание детского сада. Ранены два человека, сообщает ОВА.

08:22 Под утро россияне ударили беспилотником по гостинице в центре Сум. По данным ОВА, пострадавших нет, поскольку все успели эвакуироваться.

08:18 Ночью войска РФ совершили массированный обстрел БпЛА одного из населенных пунктов в Запорожском районе, сообщает ГСЧС. В результате ранены четыре человека, из них один - это подросток. Также произошло возгорание двух жилых домов, хозяйственной постройки, легкового автомобиля и газопровода низкого давления.

07:57 Ночью раздались взрывы в оккупированном Луганске, сообщают местные телеграм-каналы. Удар был нанесен двумя дронами по нефтебазе, там начался пожар. Ранение получил сотрудник охраны предприятия.