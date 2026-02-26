Великобритания отказалась продлевать предоставление убежища украинской семье с девочкой, страдающей паническими атаками. Власти страны считают, что беженцы могут жить в безопасном регионе Украины, а при воздушных налетах и взрывах порекомендовали ребенку использовать шумоподавляющие наушники.

Об этом сообщает Sky News.

Лондон полагает, что в Украине остаются безопасные районы для жизни на западе страны и семья может уехать в Черновцы.

"Поскольку мы переселим вас в зону, свободную от конфликта, [ее панические атаки] не достигнут порогового значения. Вы могли бы рассмотреть возможность использования наушников с шумоподавлением и звукоизоляции помещений, чтобы помочь вашей дочери справиться с симптомами панических атак", - заявили семье в британском МВД.

В заявлении ведомство сослалось на свои же оценки от января 2025 года: "В целом гуманитарная ситуация в Украине не настолько тяжелая, чтобы имелись веские основания полагать, что существует реальная угроза причинения серьезного вреда в виде пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения".

А подающие заявки на продление пребывания в Великобритании украинцы ссылаются на заявление Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев от ноября, в котором говорится, что удар по Тернополю "ясно демонстрирует, что ни одна часть страны не может считаться безопасной".

"Но они не слушали. Когда мне сказали, что я могу просто вернуться на запад Украины, потому что это не зона конфликта, я никогда прежде не чувствовала себя такой униженной", - рассказала мать девочки с паническими атаками.

Адвокаты по иммиграционным вопросам сообщили Sky News, что большинство заявлений о предоставлении убежища от граждан Украины сейчас отклоняют, хотя до апреля 2025 года почти все одобряли.

Данные британского МВД за 2024-2025 годы тоже показывают резкое сокращение числа утвержденных заявок, начиная с апреля прошлого года.

Напомним, недавно Польша ужесточила некоторые условия пребывания в стране украинских беженцев.

А Бельгия отказывает в убежище родившимся после вторжения украинским детям.