В Бельгии украинским детям, родившимся после 24 февраля 2022 года, отказывают во временной защите.

Об этом сообщается на сайте правозащитной организации Promote Ukraine, работающей в Брюсселе с 2014 года.

При этом в качестве обоснования отказа в миграционной службе называют тот факт, что эти лица не жили в Украине до начала полномасштабной войны с РФ.

По имеющейся информации, взрослые украинцы, покинувшие страну из-за боевых действий, относительно легко получают статус временной защиты вместе с социальными выплатами. А их детям, родившимся после 24 февраля 2022 года, во временной защите всё чаще отказывают – на основании того, что они "не жили в Украине" до войны.

Не получившие защиту дети остаются без медстрахования, есть даже риск депортации, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Бельгия ужесточила правила получения временной защиты.

Ранее в Польше назвали точную дату отмены особого статуса беженцев из Украины.

Также стало известно, что в Германии вводят новую систему выплат для украинских беженцев.

Война в Украине идёт 1450-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 12 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг сообщалось, что за первые десять дней февраля войска РФ значительно продвинулись на славянском и соседнем лиманском направлениях. В это же время ВСУ продолжают контратаковать группировку противника, которая ведёт наступление в Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.