В Польше планируют отменить особый статус украинских беженцев и приравняют их к другим иностранцам.

Об этом сообщила представитель МВД Польши Каролина Галецкая, сообщает портал Onet.

"Правительство Польши подготовило законопроект, который отменит особый статус украинских беженцев после 4 марта 2026 года и приравняет их к другим иностранцам", – заявила она.

По словам Галецкой, предложенные изменения окажут влияние на социальные и медицинские услуги.

Украинцы по-прежнему смогут получать неотложную медицинскую помощь. Однако если им понадобятся другие медицинские услуги, то придется работать и платить соответствующие взносы, как это делают другие резиденты.

Это же относится и к программе "800+": родителям необходимо будет иметь официальную работу, чтобы получать эту помощь на детей.

Напомним, в сентябре президент Польши Кароль Навроцкий в последний раз подписал закон о продлении до марта 2026 года специального статуса и помощи для украинских беженцев, а также о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

А сегодня Навроцкий обвинил Зеленского в потере "элемента партнёрства" между Польшей и Украиной.

Заявление польского президента прозвучало перед визитом Зеленского в Варшаву 19 декабря.