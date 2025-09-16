Совет Европейского Союза одобрил рекомендации для государств - членов ЕС касательно возвращения, реинтеграции и изменения официального статуса украинских беженцев, когда позволят условия. План готовится на случай, когда условия в Украине позволят прекратить действие статуса временной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня Совет согласовал общие рамки для перемещенных украинцев, чтобы обеспечить устойчивое возвращение и реинтеграцию в Украину, когда позволят условия, а также постепенный переход к другим статусам проживания для тех, кто на них имеет право", - сказано в публикации.

Совет Евросоюза хочет, чтобы граждане Украины возвращались домой постепенно и безопасно, когда это будет возможно. А для тех, кто не сможет или не захочет вернуться, создадут условия для перехода в другой легальный статус проживания.

Странам ЕС рекомендуют:

предлагать украинским беженцам трудовые, учебные или семейные виды на жительство;

разрешить украинцам подавать заявки на получение статусов согласно законодательству ЕС, например, связанных с высококвалифицированной работой;

желающим вернуться на родину разрешить совершать "ознакомительные визиты в Украину".

Также в соответствии с планом могут быть созданы информационные системы, кампании по программам добровольного возвращения, которые должны "служить посредниками для перемещенных украинцев, оказывать помощь с документами, а также консультации по трудоустройству в Украине и стране пребывания".

На днях мы сообщали, что в Евросоюзе растет количество заявлений от украинцев на предоставление убежища в ЕС.

Также недавно истек срок действия указа президента РФ Владимира Путина, который продлевал пребывание в стране для отдельных категорий граждан Украины.