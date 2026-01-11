Нидерландский доброволец, воевавший в Украине, жёстко раскритиковал порядки в ВСУ, рассказав о коррупции, колумбийских наёмниках и неонацистских практиках.

Его интервью опубликовано в местной газете De Telegraaf.

40-летний бывший военный ВВС Нидерландов под условным именем Хендрик провёл на фронте в Украине около трёх с половиной лет. По его словам, отношение к иностранным добровольцам часто было откровенно пренебрежительным. После ранения он сам организовывал и оплачивал себе лечение, а обещанные выплаты, как утверждает Хендрик, нередко ему так и не поступали.

"Они дают тебе буквально развалиться, а когда ты снова пригоден, вдруг вспоминают о тебе. При этом зарплату даже не платят", – говорит он.

Также доброволец утверждает, что семьи погибших иностранцев часто не получают от Киева обещанных денежных компенсаций.

Наиболее жёсткие обвинения Хендрик выдвигает в адрес Третьего штурмового корпуса (бывшей бригады, сформированной из членов батальона "Азов"). По словам нидерландца, при зачислении ему говорили, что "это уже не тот Азов", он "очищен и перестроен". Однако, как утверждает Хендрик, в офисе подразделения он увидел флаги ОУН-УПА, изображения Степана Бандеры, перевёрнутые свастики и другую символику, которую он оценил как нацистскую.

По словам Хендрика, некоторые иностранные бойцы покидали Третий штурмовой корпус ВСУ, поскольку там в нескольких отрядах каждое утро исполняли "нацистское приветствие".

Отдельно военный описывает ситуацию с латиноамериканскими наёмниками, прежде всего из Колумбии.

"Это было настоящее государство в государстве. Они держались только между собой, остальных ни во что не ставили", – говорит Хендрик.

По его словам, среди колумбийцев было много выходцев из наркокартелей. Как утверждает доброволец, он слышал рассказы о совершении ими военных преступлений, применении пыток и нанесения увечий, а сами колумбийские бойцы показывали ему фотографии обезглавливаний.

Конфликт с этой группой, над которой его поставили старшим, стал для Хендрика переломным моментом. После того как он попросил выключить громкую музыку перед утренним построением, ему начали угрожать.

"Они сказали, что устроят мне "тёплый колумбийский приём", когда я буду спать. Это означает воткнуть нож между ребёр", – рассказывает военный из Нидерландов. Один из колумбийцев, по его словам, подошёл к нему с ножом в руке и сказал "заткнуться".

Несмотря на фактический акт неповиновения со стороны подчинённых, наказание за инцидент, как утверждает Хендрик, в итоге понёс он.

"Меня заставили отжиматься под дождём. Я сказал сержанту: "Ты сам просил меня держать их в узде. Почему наказывают меня?" Он просто взбесился", – вспоминает доброволец.

Сейчас Хендрик вернулся на родину в Нидерланды. Он критикует власти Украины: "Это одна сплошная коррумпированная банда. Я был там не ради властей, а ради обычных людей, которые сами ничего не могут изменить".

Напомним, в декабре колумбийский парламент ратифицировал конвенцию о борьбе с наемничеством.

Ранее западные СМИ сообщали, что в ВСУ есть целые роты, набранные из граждан Южной Америки.

А недавно главред "Цензора" Юрий Бутусов заявил, что решающую роль в контрнаступлении украинских войск на Купянск в Харьковской области сыграли военные из стран Латинской Америки - Бразилии и Колумбии.