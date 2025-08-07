В Колумбии, многие граждане которой воюют в рядах Вооруженных сил Украины, хотят запретить наемничество. Президент страны Густаво Франсиско Петро Уррего запросил у парламента срочно принять соответствующий законопроект.

Об этом он сам сообщил в своем аккаунте в Х.

Судя по публикации, решение президента вызвано новостью о самолете с колумбийскими наемниками, сбитом вооруженными силами Судана.

"Я ходатайствовал о рассмотрении в срочном порядке законопроекта о запрете наемничества. Это также форма торговли людьми, превращающая их в товар для убийств. Они так хотели войны внутри Колумбии, что по мере затухания войны в стране искали её за её пределами, где нам никто не причинял вреда. Боссы — это убийцы, которые посылают молодых людей убивать и быть убитыми ни за что. Это призраки смерти... Я приказал нашему послу в Египте выяснить, сколько погибло колумбийцев; по неподтверждённым данным, около 40. Посмотрим, сможем ли мы добиться возвращения их тел", — говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщали, что многие колумбийцы с боевым опытом воюют на стороне Украины. При этом их главной мотивацией являются деньги.

В Колумбии долгое время идет война между правительством, марксистскими повстанцами и наркокартелями. Поэтому многие люди имеют боевой опыт.

Также пресса писала, что представители наркокартелей из Центральной и Южной Америки проходят обучение управлению беспилотниками в подразделениях ВСУ. Полученные навыки они могут использовать в криминальной деятельности после возвращения на родину. В материале отмечалось увеличение числа выходцев из Бразилии и Колумбии в составе иностранного легиона Украины.