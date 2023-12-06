В Непале полиция задержала 10 подозреваемых в вербовке молодых людей в армию РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Они выезжали по туристическим визам через третьи страны, в основном ОАЭ, заплатив за это до 9 тыс. долларов.

Полиция расследует дело о контрабанде людей.

Ранее сообщали, что появились подтверждения, что на стороне РФ воюют знаменитые непальские наемники-гуркхи. На днях украинские паблики опубликовали интервью с одним из непальцев, который воевал за РФ и попал в плен.

Власти Непала уже призвали Россию не вербовать своих граждан на войну в Украину и отправить всех ранее завербованных домой. В Украине, по данным непальских властей, погибли уже шестеро граждан Непала. Также телеграм-каналы пишут, что восемь непальцев заключили контракты с минобороны РФ, но затем сбежали со службы и теперь объявлены в розыск. Россия платит непальцам за участие в войне по 195 тысяч рублей в месяц.

При этом летом СМИ сообщали, что в Украине по обе линии фронта воюют представители народности из Непала - гуркхи.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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